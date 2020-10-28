İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Şeref Sözü dizisi Şükran kimdir? Hülya Şen'in hayatı!

Şeref Sözü dizisi Şükran kimdir? Hülya Şen'in hayatı! haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 28 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:00
Şeref Sözü dizisi Şükran kimdir? Hülya Şen'in hayatı!
Takip Et:

SHOW Tv ekranlarının yeni sezonun iddialı dizilerinden bir tanesi olan Şeref Sözü dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Dizide son zamanlarda merak edilen karakter ise Şükran Adabeyli’yi canlandıran Hülya Şen oldu.

Hülya Şen kimdir?

29 Şubat 1968 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen usta oyuncu çocukluk yıllarını İzmir’de geçirmiştir. Oyunculuğa çocuk yaşından beri meraklı olan Şen daha ilkokul yıllarında tiyatroya başladı.


İlk olarak oyunculuğa Moliere’nin Kibarlık Budalası oyununda ki Fransızca öğretmeni ile başlayan Şen daha sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı.

Daha üniversite 2. Sınıf öğrencisiyken okulundan aldığı özel izinle Tekin Akmansoy filminde görev alan Hülya Şen daha sonrasında tiyatro, dizi ve filmlerde boy gösterdi.

Vefasız, Aşk Beklemez, Sakın Ölme, Komik Bir Aşk Hikayesi filmlerinde de görev alan usta oyuncu bugüne kadar sayısız projede görev almıştır.

1 kızı olan Hülya Şen Beşiktaşlı olması ile bilinen bir oyuncudur. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaktadır. Şuan da hesabında 24.700 takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 28.10.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirHülya şenşükran AdabeyliŞeref Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Bankaların güncel kredi faiz oranları 28 Ekim 2020 Çarşamba
Kanal D Sadakatsiz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
Şeref Sözü dizisi Şükran kimdir? Hülya Şen'in hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın reyting oranları
Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? 2020 Halloween ne zaman kutlanacak? Cadılar bayramı tarihi ve tarihçesi
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
Vodafone bedava 3 GB internet kazandırıyor!
Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yerleri ve mekanları
Chefs Arena hangi gün yayınlanacak? Chef's Arena yeniden gün değiştirdi!
2020 SGK rapor parası sorgulama nasıl yapılır?
Trendyol Efsane indirim günleri ne zaman başlıyor? Trendyol Black friday indirim günleri
Güvercin dizisi nerede çekiliyor?
Emzirme yardımı ile cenaze ödeneği ne kadar oldu? 2020 emzirme ve cenaze yardım oranları
Show Tv Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak?
Garanti BBVA Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet Kanatlarımız 29 ekim videosu
En güzel resimli Mevlid Kandili mesajları 2020
Yeni 8. Nesil iPad ve yeni iPad Air Türkiye satış fiyatı belli oldu
29 Ekim’de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, Metro ücretsiz olacak mı?
29 Ekim toplu taşıma otobüsleri bedava mı? Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollarda indirim var mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.