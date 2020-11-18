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Şeref Sözü dizisi Şükran karakterini kim canlandırıyor? Hülya Şen biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Şeref Sözü dizisi Şükran karakterini kim canlandırıyor? Hülya Şen biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 18 Kasım 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:00
Şeref Sözü dizisi Şükran karakterini kim canlandırıyor? Hülya Şen biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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SHOW Tv ekranlarının yeni sezonun iddialı dizilerinden bir tanesi olan Şeref Sözü dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Dizide son zamanlarda merak edilen karakter ise Şükran Adabeyli’yi canlandıran Hülya Şen oldu.

Hülya Şen kimdir?

29 Şubat 1968 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen usta oyuncu çocukluk yıllarını İzmir’de geçirmiştir. Oyunculuğa çocuk yaşından beri meraklı olan Şen daha ilkokul yıllarında tiyatroya başladı.


İlk olarak oyunculuğa Moliere’nin Kibarlık Budalası oyununda ki Fransızca öğretmeni ile başlayan Şen daha sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı.

Daha üniversite 2. Sınıf öğrencisiyken okulundan aldığı özel izinle Tekin Akmansoy filminde görev alan Hülya Şen daha sonrasında tiyatro, dizi ve filmlerde boy gösterdi.

Vefasız, Aşk Beklemez, Sakın Ölme, Komik Bir Aşk Hikayesi filmlerinde de görev alan usta oyuncu bugüne kadar sayısız projede görev almıştır.

1 kızı olan Hülya Şen Beşiktaşlı olması ile bilinen bir oyuncudur. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaktadır. Şuan da hesabında 24.700 takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 00:00
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KimdirHülya şenşükran AdabeyliŞeref Sözü
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