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Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Show TV Şeref Sözü dizisi konusu ve çekim yeri

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Show TV Şeref Sözü dizisi konusu ve çekim yeri haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 18.11.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:30
Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Show TV Şeref Sözü dizisi konusu ve çekim yeri
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Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizi Şeref Sözü’nün çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicinin merakla beklediği yeni dizi 14 Ekim izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimlerinde görülen ada Kalem Adası olarak biliniyor.

Şeref Sözü Adabeyli Adası nerede?

Şeref Sözü adlı yeni dizide görüntülerde bulunan ve dizide Adabeyli Adası olarak geçen ada, İzmir’de bulunuyor. İzmir’in Dikili bölgesinde bulunan adada birçok butik otel mevcut. Dizide yer alan Adabeyli konağı ise adada bulunmamaktadır.


İzmir’e uzak olan Kalem Adası’na dizi çekimleri için giden ekibe izleyiciler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Dizi takipçileri dizi oyuncuları ile tanışma üzere dizi setini oldukça sık ziyaret ediyor.

Şeref Sözü hangi adada çekiliyor?

Başrolünde Tolgahan Sayışman’ın oynadığı yeni dizi Şeref Sözü dişinin çekimleri İzmir’de bulunan Kalem Adası’nda gerçekleştiriliyor.

Şeref sözü Adabeyli Konağı nerede?

Dizide yer alan Adabeyli Konağı, Kalem Adası’nda bulunmuyor. Dizide yer alan konak çekimleri İzmir’de bulunan bir konakta çekiliyor.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Kalem AdasıŞeref Sözü
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