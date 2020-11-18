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Şeref Sözü dizisi Nejat kimdir? Görkem Türkeş hakkında bilgiler

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Şeref Sözü dizisi Nejat kimdir? Görkem Türkeş hakkında bilgiler haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 18 Kasım Çarşamba 19:30 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:31
Şeref Sözü dizisi Nejat kimdir? Görkem Türkeş hakkında bilgiler
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Şeref Sözü Dizisinde Nejat Karakterine Hayat Veren Görkem Türkeş:


14 Ekim 2020 tarihinde Show TV aracılığı ile ekranlara gelecek olan Şeref Sözü adlı dizide Nejat adlı karaktere hayat verecek olan oyuncunun adı Görkem Türkeş’ tir. 07/ 04/ 1983 tarihinde  dünyaya Ankara’ da gelmiştir. İlkokul zamanlarını Hakkari’ de geçiren Görkem Türkeş ortaokul ve lise yıllarını ise Balıkesir’ de geçirmiş ve 2003 ile 2004 seneleri arasında Ankara Akademi Medya İletişim Bilimleri Sahne Sanatları’ nda eğitimler almıştır. Oyuncu aldığı eğitimlerin ardından Dublaj ile Diksiyon derslerini de başarı ile tamamlamıştır ve sonrasında Balıkesir’ e dönerek orada Drama öğretmenliği görevinde yer almıştır. 2009 senesinde ise İngiltere’ de University of Gloucestershire’ da dersler görmüştür ve Türkiye’ ye dönmesinin ardından tiyatro oyunlarında yer almıştır. Oyuncunun yer aldığı dizi ve filmler ise:

  • Bir Çocuk Sevdim(2011) adlı dizide Nejat karakterini canlandırmıştır,
  • Her Şeye Rağmen(2011) adlı yapımda yer almıştır,
  • Altın Portakal ödüllü Toprağın Çocukları(2011) adlı sinema filminde Tevfik karakterine hayat vermiştir,
  • Altın Portakal ödüllü Mavi Dalga(2013) adlı yapımda yer almıştır.
  • Tatar Ramazan(2013) adlı dizide Hamdi karakterini canlandırmıştır,
  • O Hayat Benim(2015) dizisinde performans sergilemiş,
  • İsimsizler(2017) adlı yapımda ise Şirvan karakterini canlandırmıştır.


Son Güncelleme: 18.11.2020 19:31
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