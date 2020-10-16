Şeref Sözü dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?

Show TV ekranlarında ilk bölümü ile 14 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan ve ilk bölümünün izlenmesi sonrasında binlerce izleyicinin beğenisini kazanan Şeref Sözü dizisi hakkında araştırmalar başladı. Yeni sezonda başlayan diğer dizilere göre oldukça iyi bir başlangıç yapan dizinin yayın günü ve saati, oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında yer alıyor.

Şeref Sözü Yayın Günü ve Saati

Şeref Sözü Konusu

Show TV ekranlarında yayınlanan Şeref Sözü dizisi her Çarşamba akşamında saat 20.00’da başlıyor. İlk bölümü 14 Ekim’de yayınlanan dizinin tekrarı hafta içi yeniden yayınlanıyor.

Dizinin konusuna bakıldığında ise kahraman bir adamın şerefli olma mücadelesi izleniyor. Adabeyli ailesinin tüm servetinin sahibi olacak olan Cihan ve hayata tutunmak için hiçbir sebebi kalmamış olan İsra’nın imkansız aşk hikayesinin anlatıldığı dizide, Cihan en yakın arkadaşına verdiği sözünü tutmak için hayatından vazgeçiyor…

Şeref Sözü Oyuncu Kadrosu

Yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda da pek çok tanıdık isim yer alıyor. Tolgahan Sayışman ile Sude Güler’in başrollerde yer aldığı Şeref Sözü’nde Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Hülya Darcan, Umut Kurt, Mert Yavuzcan, Hülya Şen gibi pek çok önemli isim karşımıza çıkıyor.