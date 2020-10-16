İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Şeref Sözü dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?

İlk bölümü 14 Ekim tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanan Şeref Sözü dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. İlk bölümü beğenilen dizinin oyuncu kadrosu ve yayın detayları merak edilenler arasında yer alıyor…

16 Ekim 2020 Cuma 19:38
Şeref Sözü dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?
Takip Et:

Show TV ekranlarında ilk bölümü ile 14 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan ve ilk bölümünün izlenmesi sonrasında binlerce izleyicinin beğenisini kazanan Şeref Sözü dizisi hakkında araştırmalar başladı. Yeni sezonda başlayan diğer dizilere göre oldukça iyi bir başlangıç yapan dizinin yayın günü ve saati, oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında yer alıyor.

Şeref Sözü Yayın Günü ve Saati


Show TV ekranlarında yayınlanan Şeref Sözü dizisi her Çarşamba akşamında saat 20.00’da başlıyor. İlk bölümü 14 Ekim’de yayınlanan dizinin tekrarı hafta içi yeniden yayınlanıyor.

Şeref Sözü Konusu

Dizinin konusuna bakıldığında ise kahraman bir adamın şerefli olma mücadelesi izleniyor. Adabeyli ailesinin tüm servetinin sahibi olacak olan Cihan ve hayata tutunmak için hiçbir sebebi kalmamış olan İsra’nın imkansız aşk hikayesinin anlatıldığı dizide, Cihan en yakın arkadaşına verdiği sözünü tutmak için hayatından vazgeçiyor…

Şeref Sözü Oyuncu Kadrosu

Yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda da pek çok tanıdık isim yer alıyor. Tolgahan Sayışman ile Sude Güler’in başrollerde yer aldığı Şeref Sözü’nde Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Hülya Darcan, Umut Kurt, Mert Yavuzcan, Hülya Şen gibi pek çok önemli isim karşımıza çıkıyor.



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvŞeref Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Şeref Sözü dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?
Ramo dizi oyuncusu Afet kimdir? Efsane Odağ hakkında bilgiler
Ramo dizisindeki Taner karakteri kimdir?
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Ali Kağan çocuk evi hangi şehirdedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Leyla Feray kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri Kimdir? Devrim Özkan dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Melek kimdir? Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid Akabe nerede, nereye bağlı? Akabe'nin tarihteki önemi
Survivor yarışmacısı Nisa Türk mü? Konuşması neden değişik?
Elimi Bırakma neden yok ? TRT 1 Elimi Bırakma 3 Kasım neden yayınlanmadı? Yeni bölüm yeni yayın gününde!
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
2020 Emlak vergisi ödeme tarihleri
Zorunlu trafik sigortası teminat tutarları belli oldu
Emlak Avcıları Türkiye programına nasıl başvuru yapılır? Emlak Avcıları Türkiye başvuru formu
Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Kırmızı Oda dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan yaşı ve oynadığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı yaşı ve oynadığı diziler
Kırmızı Oda dizisi Ayşe kimdir? Meriç Aral'ın hayatı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.