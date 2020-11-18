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Şeref Sözü dizisi Mustafa karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yıldırım Özcan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Şeref Sözü dizisi Mustafa karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yıldırım Özcan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:36
Şeref Sözü dizisi Mustafa karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yıldırım Özcan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Şeref Sözü Mustafa Kimdir?

Şeref Sözü dizisinde Mustafa, Yasemin ile Cihan Adabeyli’nin zihinsel engeli olduğunu düşündükleri evlatlarıdır. Henüz 5 yaşında olan Mustafa öğrenme konusunda geride olduğu için anne babası ve etraftaki insanlar çocuk hakkında zihinsel engeli olduğunu ve yetersiz olarak görmektedir.

Mustafa’nın aslında hiçbir sağlık sorunu yoktur tüm bu sorunlarının temelinde annesinin bozuk psikolojisi yer almaktadır. Mustafa’nın sağlık sorunu olduğu düşünüldüğü için aile veliahtı olarak görülmüyor.


İsra adaya adım atmasıyla birlikte Yasemin’in uzun süredir beklemiş olduğu düğünü iptal olacaktır ve bu durumdan dolayı kendinden geçerek oğlu Mustafa ile birlikte gitmektedir. Herkes tarafından fazla kıymetli olmayan Mustafa, babası Cihan için oldukça önemli bir konumdadır.

Dizide iki tane Mustafa Adabeyli bulunmaktadır. Birisi Cihan’ın babası öbürü ise zihinsel engeli olduğu düşünülen oğludur. Cihan oğluna babasının ismini vermiştir.

Yıldırım Özcan

Çocuk oyuncularımızdan birisi olan Yıldırım Özcan öncelerinde modellik yapmış olsa da daha önceleri bir dizide yer almamıştır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AdabeyliYıldırım ÖzcanShow TvŞeref Sözü
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