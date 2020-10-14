Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Şeref Sözü dizisinde Metin karakterine hayat veren kişinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Metin karakterine Mert Yavuzcan hayat vermektedir. Peki Mert Yavuzcan kimdir?

Mert Yavuzcan Kimdir?

Mert Yavuzcan 1979 yılının 4 Nisan günü Almanya’da doğmuştur. Ankara’da Bilkent Üniversitesinde Tiyatro okuyan Yavuzcan lise boyunca Almanya’da yaşamıştır. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Yavuzcan, Çukur, Kuzey Yıldız İlk Aşk yapımlarında rol almıştır. Mert Yavuzcan son olarak ise Şeref Sözü dizisinde Metin karakterini canlandırmaktadır.