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Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Show TV ekranlarında yayınlanan Şeref Sözü dizisinin oyuncu kadrosu tanınan isimlerden oluşmaktadır. Dizinin oyuncularından olan Mert Yavuzcan dizide Metin karakterini canlandırmaktadır. Mert Yavuzcan Çukur ve Kuzey Yıldızı dizileriyle tanınmaktadır.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:06
Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Şeref Sözü dizisinde Metin karakterine hayat veren kişinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Metin karakterine Mert Yavuzcan hayat vermektedir. Peki Mert Yavuzcan kimdir?


Mert Yavuzcan Kimdir?

Mert Yavuzcan 1979 yılının 4 Nisan günü Almanya’da doğmuştur. Ankara’da Bilkent Üniversitesinde Tiyatro okuyan Yavuzcan lise boyunca Almanya’da yaşamıştır. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Yavuzcan, Çukur, Kuzey Yıldız İlk Aşk yapımlarında rol almıştır. Mert Yavuzcan son olarak ise Şeref Sözü dizisinde Metin karakterini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 14.10.2020 15:06
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Anahtar Kelimeler:
şerefsözüMetin
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