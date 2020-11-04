İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı!

Okurlarımızın merakla bekledikleri Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı! ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Çarşamba günü yayınlanan 04-11-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı! başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:56
Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı!
Takip Et:

Şeref Sözü dizisinde Metin karakterine hayat veren kişinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Metin karakterine Mert Yavuzcan hayat vermektedir. Peki Mert Yavuzcan kimdir?


Mert Yavuzcan Kimdir?

Mert Yavuzcan 1979 yılının 4 Nisan günü Almanya’da doğmuştur. Ankara’da Bilkent Üniversitesinde Tiyatro okuyan Yavuzcan lise boyunca Almanya’da yaşamıştır. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Yavuzcan, Çukur, Kuzey Yıldız İlk Aşk yapımlarında rol almıştır. Mert Yavuzcan son olarak ise Şeref Sözü dizisinde Metin karakterini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Metinşerefsözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı!
Zeliha Doğduğun Ev Kaderindir'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Nurşim Demir Doğduğun Ev Kaderindir'da olmayacak mı?
Sadakatsiz dizisi Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin'nin hayatı!
Çocukluk dizisi Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizi çekim yerleri
Şeref Sözü dizisi Hasan kimdir? Umut Kurt'un hayatı!
Şeref Sözü dizisi Yasemin kimdir? Öykü Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Esra Ruşan dizideki rolü ve hayatı
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçim Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?
Şeref Sözü İsra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yargı Reformu'ndan Mahkumlara Af veya Ceza İndirimi Çıktı mı? Genel Af ve Ceza İndiriminde Sondakika Gelişmeleri
Kadınlar için Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplaması nasıl hesaplanır?
Yumurtlama dönemi nedir? Gebelik planlaması ve Ovulasyon dönemi
A101'de satılan Piranha Titan C Type oto multimedia sistemi nasıl, alınır mı?
Muhtarlıklar hangi yardımları yapar? Muhtarlık yardımları nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 4 Kasım 2020 Çarşamba
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Gerçek adı nedir? Feyza Işık nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakteri kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli yaşı kaç?
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Gerçek adı nedir? Nur Erkul nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.