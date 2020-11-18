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Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Kasım 18 Çarşamba tarihindeki haberimizden Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:56
Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Şeref Sözü dizisinde Metin karakterine hayat veren kişinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Metin karakterine Mert Yavuzcan hayat vermektedir. Peki Mert Yavuzcan kimdir?


Mert Yavuzcan Kimdir?

Mert Yavuzcan 1979 yılının 4 Nisan günü Almanya’da doğmuştur. Ankara’da Bilkent Üniversitesinde Tiyatro okuyan Yavuzcan lise boyunca Almanya’da yaşamıştır. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Yavuzcan, Çukur, Kuzey Yıldız İlk Aşk yapımlarında rol almıştır. Mert Yavuzcan son olarak ise Şeref Sözü dizisinde Metin karakterini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:56
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Anahtar Kelimeler:
Metinşerefsözü
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