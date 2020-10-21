Şeref Sözü dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Şeref Sözü dizisi izlendi mi tutuldu mu?

4 Ekim Çarşamba tarihinde Show TV aracılığıyla izleyiciler ile buluşacak olan Şeref Sözü dizisinin senaristliğini Eda Tezcan yapmaktadır, yönetmenlik koltuğunda ise Cevdet Mercan oturmaktadır. Dizide karakterleri canlandıracak olan oyuncular ise Tolgahan Sayışman, Hülya Darcan, Sude Güler, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Toprak Sağlam, Umut Kurt, Mert Yavuzcan, Bülent Düzgünoğlu, Nazlı Çetin, Hülya Şen, Begüm Alınca, Sıla Korkmaz gibi oyuncular canlandırmaktadır.
Yani Şeref Sözünün pek tutunamayacağı gibi bir görüş oluşmuş bulunmakta, dizinin izlenme oranlarının düşük olacağı düşünülmekte öte yandan Sadakatsiz’ de izlenmez olarak görülüyordu ama bolca izleyici kitlesine ulaştı.