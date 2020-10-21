İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Şeref Sözü dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Şeref Sözü dizisi izlendi mi tutuldu mu?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Şeref Sözü dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Şeref Sözü dizisi izlendi mi tutuldu mu? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Şeref Sözü dizisi izlenme Oranları Nasıl? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 21.10.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

21 Ekim 2020 Çarşamba 22:30
Şeref Sözü dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Şeref Sözü dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Takip Et:

4 Ekim Çarşamba tarihinde Show TV aracılığıyla izleyiciler ile buluşacak olan Şeref Sözü dizisinin senaristliğini Eda Tezcan yapmaktadır, yönetmenlik koltuğunda ise Cevdet Mercan oturmaktadır. Dizide karakterleri canlandıracak olan oyuncular ise Tolgahan Sayışman, Hülya Darcan, Sude Güler, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Toprak Sağlam, Umut Kurt, Mert Yavuzcan, Bülent Düzgünoğlu, Nazlı Çetin, Hülya Şen, Begüm Alınca, Sıla Korkmaz gibi oyuncular canlandırmaktadır.


Dizinin ekranlara gelme günü ise Çarşamba günleri olarak belirlendi. Çarşamba günleri ise şöyle bir bakıldığında dizi için oldukça zorlu olacak gibi görülüyor. Çünkü ATV ekranlarına her Çarşamba günü gelen Kuruluş Osman, Kanal D’ de yayınlanan Sadakatsiz ve FOX TV ekranlarına gelen Sen Çal Kapımı gibi diziler izleyiciler tarafından sevilmiş ve çoktan kendisine bir kitle toplamıştır. Şeref Sözü dizisinin bir diğer mücadele edecekleri de TV8’ de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir ve TRT 1’ de yayınlanmakta olan Benim Adım Melek gibi dizilerde mevcut.

Yani Şeref Sözünün pek tutunamayacağı gibi bir görüş oluşmuş bulunmakta, dizinin izlenme oranlarının düşük olacağı düşünülmekte öte yandan Sadakatsiz’ de izlenmez olarak görülüyordu ama bolca izleyici kitlesine ulaştı.



Son Güncelleme: 21.10.2020 22:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şeref Sözü Dizisişeref Sözü Dizisi|Şeref Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi yeni sezon tanıtım fragmanı
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim maç takvimi maç programı
SGK kök hücre tedavilerini kapsamakta mıdır? Kök hücre hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
Beni Bırakma dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Sena Altuner hakkında bilgiler
Formula 1 Türkiye GP hangi kanaldan izlenecek? Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı yayın kanal bilgisi
Şeref Sözü dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Şeref Sözü dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisi hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru?
Google Jamboard nedir? Google'dan akıllı beyaz tahta
Aile Şirketi kaç bölümden oluşacak? Ne zaman sezon finali yapacak?
Show TV Kuzey Yıldızı dizisinin oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı dizisinin konusu nedir?
Konut satışlarında son durum nasıl? Bankaların faiz indirimi konut satışlarını artırdı mı?
2019 Devlet destekli tarım sigortası fiyatları
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2020
Kuruluş Osman Bamsı neden yok? Bamsı Alp Nurettin Sönmez diziden ayrıldı mı?
ATV Gençliğim Eyvah bitti mi, final yapacak mı?
Doğduğun Ev Kaderindir Zeliha öldü mü, Zeliha karakterini canlandıran Nurşim Demir diziden ayrılıyor mu?
Şeref Sözü dizisindeki Metin karakteri kimdir? Mert Yavuzcan nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.