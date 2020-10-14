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Şeref Sözü dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri

Şeref Sözü dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:30
Şeref Sözü dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
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Şeref Sözü İzlenme Oranları:

14 Ekim Çarşamba tarihinde Show TV aracılığıyla izleyiciler ile buluşacak olan Şeref Sözü dizisinin senaristliğini Eda Tezcan yapmaktadır, yönetmenlik koltuğunda ise Cevdet Mercan oturmaktadır. Dizide karakterleri canlandıracak olan oyuncular ise Tolgahan Sayışman, Hülya Darcan, Sude Güler, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Toprak Sağlam, Umut Kurt, Mert Yavuzcan, Bülent Düzgünoğlu, Nazlı Çetin, Hülya Şen, Begüm Alınca, Sıla Korkmaz gibi oyuncular canlandırmaktadır. Dizinin ekranlara gelme günü ise Çarşamba günleri olarak belirlendi. Çarşamba günleri ise şöyle bir bakıldığında dizi için oldukça zorlu olacak gibi görülüyor. Çünkü ATV ekranlarına her Çarşamba günü gelen Kuruluş Osman, Kanal D’ de yayınlanan Sadakatsiz ve FOX TV ekranlarına gelen Sen Çal Kapımı gibi diziler izleyiciler tarafından sevilmiş ve çoktan kendisine bir kitle toplamıştır. Şeref Sözü dizisinin bir diğer mücadele edecekleri de TV8’ de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir ve TRT 1’ de yayınlanmakta olan Benim Adım Melek gibi dizilerde mevcut.


Yani Şeref Sözünün pek tutunamayacağı gibi bir görüş oluşmuş bulunmakta, dizinin izlenme oranlarının düşük olacağı düşünülmekte öte yandan Sadakatsiz’ de izlenmez olarak görülüyordu ama bolca izleyici kitlesine ulaştı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:30
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şeref Sözü Dizisi|Şeref Sözüşeref Sözü Dizisi
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