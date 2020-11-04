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Şeref Sözü dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?

Basın bülteninde göze çarpan Şeref Sözü dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 4 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak, Şeref Sözü dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 22:30
Şeref Sözü dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
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4 Ekim Çarşamba tarihinde Show TV aracılığıyla izleyiciler ile buluşacak olan Şeref Sözü dizisinin senaristliğini Eda Tezcan yapmaktadır, yönetmenlik koltuğunda ise Cevdet Mercan oturmaktadır. Dizide karakterleri canlandıracak olan oyuncular ise Tolgahan Sayışman, Hülya Darcan, Sude Güler, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Toprak Sağlam, Umut Kurt, Mert Yavuzcan, Bülent Düzgünoğlu, Nazlı Çetin, Hülya Şen, Begüm Alınca, Sıla Korkmaz gibi oyuncular canlandırmaktadır.


Dizinin ekranlara gelme günü ise Çarşamba günleri olarak belirlendi. Çarşamba günleri ise şöyle bir bakıldığında dizi için oldukça zorlu olacak gibi görülüyor. Çünkü ATV ekranlarına her Çarşamba günü gelen Kuruluş Osman, Kanal D’ de yayınlanan Sadakatsiz ve FOX TV ekranlarına gelen Sen Çal Kapımı gibi diziler izleyiciler tarafından sevilmiş ve çoktan kendisine bir kitle toplamıştır. Şeref Sözü dizisinin bir diğer mücadele edecekleri de TV8’ de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir ve TRT 1’ de yayınlanmakta olan Benim Adım Melek gibi dizilerde mevcut.

Yani Şeref Sözünün pek tutunamayacağı gibi bir görüş oluşmuş bulunmakta, dizinin izlenme oranlarının düşük olacağı düşünülmekte öte yandan Sadakatsiz’ de izlenmez olarak görülüyordu ama bolca izleyici kitlesine ulaştı.



Son Güncelleme: 04.11.2020 22:30
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şeref Sözü Dizisişeref Sözü Dizisi|Şeref Sözü
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