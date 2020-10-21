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Şeref Sözü dizisi Hicran kimdir? Nazlı Can Çetin rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Şeref Sözü dizisi Hicran kimdir? Nazlı Can Çetin rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 21-10-2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:31
Şeref Sözü dizisi Hicran kimdir? Nazlı Can Çetin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Hicran Karakterini Canlandıracak Olan Nazlı Can Çetin:


14 Ekim tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Şeref Sözü dizisinde ekranlara gelecek olan Hicran adlı karaktere hayat verecek olan oyuncu Nazlı Can Çetin’ dir. Nazlı Can Çetin ayrıca 2019 yılında yapılan Miss Turkey’ de finalist olmuştur ve kendisi 1, 76 metrelik uzunluğu illa dikkat çekmektedir. Öğretim hayatına Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümde devam etmektedir, Miss Turkey’ de ise ilk 20 finalistin arasında yer almıştır. Şeref Sözü adlı dizide canlandıracağı Hicran karakterinin kişiselliği henüz bilinmemektedir ve bu dizi güzel oyuncunun ilk ekran deneyimi olacaktır. Güzel oyuncunun bir ilişkisinin var olduğu bilinmemek ile birlikte, Nazlı Can Çetin’ in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ise: @nazcetnn kullanıcı adlı hesabıdır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:31
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