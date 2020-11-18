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Şeref Sözü dizisi Hicran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Can Çetin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın merakını uyandıran Şeref Sözü dizisi Hicran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Can Çetin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 18 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:30
Şeref Sözü dizisi Hicran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Can Çetin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Hicran Karakterini Canlandıracak Olan Nazlı Can Çetin:


14 Ekim tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Şeref Sözü dizisinde ekranlara gelecek olan Hicran adlı karaktere hayat verecek olan oyuncu Nazlı Can Çetin’ dir. Nazlı Can Çetin ayrıca 2019 yılında yapılan Miss Turkey’ de finalist olmuştur ve kendisi 1, 76 metrelik uzunluğu illa dikkat çekmektedir. Öğretim hayatına Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümde devam etmektedir, Miss Turkey’ de ise ilk 20 finalistin arasında yer almıştır. Şeref Sözü adlı dizide canlandıracağı Hicran karakterinin kişiselliği henüz bilinmemektedir ve bu dizi güzel oyuncunun ilk ekran deneyimi olacaktır. Güzel oyuncunun bir ilişkisinin var olduğu bilinmemek ile birlikte, Nazlı Can Çetin’ in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ise: @nazcetnn kullanıcı adlı hesabıdır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:30
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