Şeref Sözü dizisi Faruk Malik kimdir? Gerçek adı nedir? Aras Aydın nereli, yaşı kaç?

Şeref Sözü adlı dizide Faruk Malik adlı karaktere hayat veren oyuncunun adı Aras Aydın’ dır. 1989 senesinde Temmuz ayının 2’ sinde gözlerini açmıştır. Oyuncunun bilinen ilk rolü ise Öğretmen Kemal adlı dizi aracılığı ile gerçekleşmiştir. Aras Aydın 74 kilodur ve 1, 84 uzunluğundadır. Oyunculuk üzerine eğitimlerini ise İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden almıştır. Oyuncunun ekranlara geldiği son dizi ise 2019 yapımlı Canevim adlı dizidir.

Oyuncunun bulunduğu diğer yapımlar ise:

*Masum Değiliz(2018) adlı yapımda Emir karakteri ile,

*Oğlan Bizim Kız Bizim(2016) adlı sinema yapımında Emre karakteri ile,

*Altınsoylar(2016) adlı dizide Oğuz Bakır karakteri ile,

*N’olur Ayrılalım(2016) yapımında Ulaş Vardar rolü ile,

*İnadına Aşk(2015) adlı yapımda Polat Baturçu adlı karaktere hayat vermiştir,

*Kiraz Mevsimi( 2014) adlı televizyon dizisinde Emre Yiğit adlı karakteri canlandırmıştır,

*Şefkat Tepe(2012) yapımında Teğmen Volkan rolü ile.