İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Şeref Sözü dizisi Faruk Malik kimdir? Aras Aydın nerelidir?

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Şeref Sözü dizisi Faruk Malik kimdir? Aras Aydın nerelidir? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 9 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:50
Şeref Sözü dizisi Faruk Malik kimdir? Aras Aydın nerelidir?
Takip Et:

Şeref Sözü adlı dizide Faruk Malik adlı karaktere hayat veren oyuncunun adı Aras Aydın’ dır. 1989 senesinde Temmuz ayının 2’ sinde gözlerini açmıştır. Oyuncunun bilinen ilk rolü ise Öğretmen Kemal adlı dizi aracılığı ile gerçekleşmiştir. Aras Aydın 74 kilodur ve 1, 84 uzunluğundadır. Oyunculuk üzerine eğitimlerini ise İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden almıştır. Oyuncunun ekranlara geldiği son dizi ise 2019 yapımlı Canevim adlı dizidir.

Oyuncunun bulunduğu diğer yapımlar ise:

*Masum Değiliz(2018) adlı yapımda Emir karakteri ile,

*Oğlan Bizim Kız Bizim(2016) adlı sinema yapımında Emre karakteri ile,


*Altınsoylar(2016) adlı dizide Oğuz Bakır karakteri ile,

*N’olur Ayrılalım(2016) yapımında Ulaş Vardar rolü ile,

*İnadına Aşk(2015) adlı yapımda Polat Baturçu adlı karaktere hayat vermiştir,

*Kiraz Mevsimi( 2014) adlı televizyon dizisinde Emre Yiğit adlı karakteri canlandırmıştır,

*Şefkat Tepe(2012) yapımında Teğmen Volkan rolü ile.

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şeref Sözü Oyuncularışeref Sözü Oyuncuları|şeref Sözü DizisiŞeref Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.