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Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın yer aldığı diziler

Birçok kişinin merak ettiği Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın yer aldığı diziler haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 5 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 19:36
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın yer aldığı diziler
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Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyza Işık oldu. Döndü karakteri, dedikoduyu seven bir ev hanımıdır. Ailesi ve kocasıyla birlikte hayat mücadelesi veren Döndü’nün kocası Muammer’in kardeşi ile ettiği kavgalarla yıpranır.

Feyza Işık kimdir?

Almanya’da dünyaya gelen Işık, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında Baba Evi dizisiyle ilk defa bir projede rol alan ünlü oyuncu, şuana kadar 18 farklı projede görev almıştır.

Feyza Işık’ın rol aldığı yapımlar

Benim Tatlı Yalanım

Çoban Yıldızı

Filinta

Vicdan


Sudan Bıkmış Balıklar

Kayıp Madalyon

Cemile

Haziran Gecesi

Patron Kim

Lise Defteri

Melek

Baba Evi



Son Güncelleme: 05.11.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı Feyza IşıkGönül Dağı Döndü
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