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Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 2 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:36
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyza Işık oldu. Döndü karakteri, dedikoduyu seven bir ev hanımıdır. Ailesi ve kocasıyla birlikte hayat mücadelesi veren Döndü’nün kocası Muammer’in kardeşi ile ettiği kavgalarla yıpranır.

Feyza Işık kimdir?

Almanya’da dünyaya gelen Işık, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında Baba Evi dizisiyle ilk defa bir projede rol alan ünlü oyuncu, şuana kadar 18 farklı projede görev almıştır.

Feyza Işık’ın rol aldığı yapımlar

Benim Tatlı Yalanım

Çoban Yıldızı

Filinta

Vicdan


Sudan Bıkmış Balıklar

Kayıp Madalyon

Cemile

Haziran Gecesi

Patron Kim

Lise Defteri

Melek

Baba Evi



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı DöndüGönül Dağı Feyza Işık
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