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Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca’nın yer aldığı diziler

Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca’nın yer aldığı diziler haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 4 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca’nın yer aldığı diziler ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:22
Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca’nın yer aldığı diziler
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Şeref Sözü adlı dizide Dilberi Canlandıracak Olan Begüm Alınca:


15 Ekim 2020 tarihinde ekranlara gelecek olan Şeref Sözü dizisinde Dilber rolünde oynayacak olan oyuncunun adı Begüm Alınca’ dır. Oyuncu 1990 senesinde dünyaya gelmiştir. Tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitimlerini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden ve Bursa Devlet Tiyatro’ sundan almıştır, ayrıca oyuncu Bursa Büyükşehir Konservatuvarı kapsamında bulunan Türk Sanat Müziği üzerine de eğitimler almıştır ve tüm aldığı eğitimleri başarılı bir şekilde bitirmiştir. Oyuncu yer aldı İğne Deliği adlı kısa filmde 13’ üncü  Marmara İletişim Kısa Filmler Yarışması’ ndan Juri Özel Ödülü’ nü almıştır. Begüm Alıncalı’ nın ilk ekran deneyimi ise oynadığı Dilber karakteri ile Şeref Sözü adlı yapım olacaktır. İlişki durumu bilinmeyen oyuncunun aktif olarak kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı ise; @begumalinca kullanıcı adlı hesabıdır.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:22
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