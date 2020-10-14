İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca nerelidir?

Okurlarımızın merak ettikleri Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca nerelidir? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizde Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:22
Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca nerelidir?
Takip Et:

Şeref Sözü adlı dizide Dilberi Canlandıracak Olan Begüm Alınca:


15 Ekim 2020 tarihinde ekranlara gelecek olan Şeref Sözü dizisinde Dilber rolünde oynayacak olan oyuncunun adı Begüm Alınca’ dır. Oyuncu 1990 senesinde dünyaya gelmiştir. Tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitimlerini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden ve Bursa Devlet Tiyatro’ sundan almıştır, ayrıca oyuncu Bursa Büyükşehir Konservatuvarı kapsamında bulunan Türk Sanat Müziği üzerine de eğitimler almıştır ve tüm aldığı eğitimleri başarılı bir şekilde bitirmiştir. Oyuncu yer aldı İğne Deliği adlı kısa filmde 13’ üncü  Marmara İletişim Kısa Filmler Yarışması’ ndan Juri Özel Ödülü’ nü almıştır. Begüm Alıncalı’ nın ilk ekran deneyimi ise oynadığı Dilber karakteri ile Şeref Sözü adlı yapım olacaktır. İlişki durumu bilinmeyen oyuncunun aktif olarak kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı ise; @begumalinca kullanıcı adlı hesabıdır.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şeref Sözü Dizisi Oyuncuları|şeref Sözü OyuncularıŞeref Sözüşeref Sözü Dizisi Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Zeliha Doğduğun Ev Kaderindir'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Nurşim Demir Doğduğun Ev Kaderindir'dan ayrıldı!
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kanal D yeni dizisi Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz çekim mekanları belli oldu
Şeref Sözü dizisinde Hasan karakterine Umut Kurt hayat veriyor
Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Şeref Sözü dizisi İsra kimdir? Sude Zülal Güler'in hayatı!
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Alev Alev dizisinin çekim yerleri neresi? Hangi il, semt, mahallede çekilecek?
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin
2020 EKPSS corona virüs nedeniyle iptal edilecek mi? Ertelenecek mi?
Survivor 2020 yeni katılan yarışmacı İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu kimdir? İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu hakkında bilgiler
Hercai yeni sezon ilk tanıtım fragmanı yayınlandı! Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?
TFF Lisans ve futbolcu bilgileri nasıl sorgulanır? Tff lisans bilgi sistemi detayları
2020 E-Devlet Hacı adayları kura sonuçlarını sorgulama
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Derin kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sezen nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.