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Şeref Sözü dizi oyuncusu Yasemin kimdir? Öykü Çelik hakkında bilgiler

Çok yakında Show TV'de yayın hayatına başlayacak olan Şeref Sözü dizisinde Yasemin karakterini canlandıran dizi oyuncusu kimdir? İşte Öykü Çelik hakkında merak edilenler ve detayları.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:30
Şeref Sözü dizi oyuncusu Yasemin kimdir? Öykü Çelik hakkında bilgiler
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Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Şeref Sözü dizinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da dizide Yasemin adındaki karaktere can verecek olan Öykü Çelik'in olması oldukça heyecan ve merak uyandırdı.

Yasemin'i canlandıran dizi oyuncusu Öykü Çelik 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır.  Eğitimini Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayıp 2006 yılında Selena isimli dizide konuk oyuncu olarak ekranlarla tanışmıştır.

Öykü Çelik Akasya Duragı dizisinin yanında Çin Seddi sinema filminde rol almıştır. Akasya Durağın da Gözde karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Öykü Çelik  2013 yılında Romantik Komedi 2 filminde Hande olarak karşımıza çıktı. 2015 yılında ise Poyraz Karayel de Defne'ye can veren dizi oyuncusu olarak karşımızdaydı. Savaşçı filminde göstermiş olduğu başarılı asker rolünden sonra Öykü Çelik son olarak tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'da Sırma Hatun rolünü canlandırmıştır.                                                                 



Son Güncelleme: 14.10.2020 16:30
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Anahtar Kelimeler:
ShowTVTolgahan SayışmanÖYKÜ ÇELİKDiziYASEMİNŞeref Sözü
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