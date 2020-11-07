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Şeref Sözü dizi oyuncusu Döndü kimdir? Feyza Işık hakkında bilgiler

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Şeref Sözü dizi oyuncusu Döndü kimdir? Feyza Işık hakkında bilgiler haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 07.11.2020 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:36
Şeref Sözü dizi oyuncusu Döndü kimdir? Feyza Işık hakkında bilgiler
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Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyza Işık oldu. Döndü karakteri, dedikoduyu seven bir ev hanımıdır. Ailesi ve kocasıyla birlikte hayat mücadelesi veren Döndü’nün kocası Muammer’in kardeşi ile ettiği kavgalarla yıpranır.

Feyza Işık kimdir?

Almanya’da dünyaya gelen Işık, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında Baba Evi dizisiyle ilk defa bir projede rol alan ünlü oyuncu, şuana kadar 18 farklı projede görev almıştır.

Feyza Işık’ın rol aldığı yapımlar

Benim Tatlı Yalanım

Çoban Yıldızı

Filinta

Vicdan


Sudan Bıkmış Balıklar

Kayıp Madalyon

Cemile

Haziran Gecesi

Patron Kim

Lise Defteri

Melek

Baba Evi



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:36
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Gönül Dağı Feyza IşıkGönül Dağı Döndü
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