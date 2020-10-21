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Şeref Sözü dizi oyuncusu Cihan Adabeyli kimdir? Tolgahan Sayışman hakkında bilgiler

21 Ekim Çarşamba 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Şeref Sözü dizi oyuncusu Cihan Adabeyli kimdir? Tolgahan Sayışman hakkında bilgiler hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Şeref Sözü dizi oyuncusu Cihan Adabeyli kimdir? Tolgahan Sayışman hakkında bilgiler konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:25
Şeref Sözü dizi oyuncusu Cihan Adabeyli kimdir? Tolgahan Sayışman hakkında bilgiler
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Show TV’nin yeni projesi Şeref Sözü yakında ilk bölümleriyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok ünlü isim yer alıyor. Şeref Sözü dizisindeki karakterlerden Cihan Adabeyli’nin kim olduğu merak konusu oldu.

Şeref Sözü dizisinde Cihan Adabeyli, Adabeyli Adası’nın güçlü isimlerinden biridir. Cihan karakteri dedelerinden kalan mirasın tek sahibidir. Ancak Cihan’ın hayatı yıllar önce hayatını kurtaran birisine verdiği bir söz ile değişir. Kimseyi sevemeyeceğini düşünen Cihan İsra’ya aşık olacak ve onun için ailesini bile karşısına alacaktır.

Cihan Adabeyli Kimdir?

Show TV’de başlayacak olan Şeref Sözü dizisinde Cihan Adabeyli karakterini Tolgahan Sayışman canlandıracak. Tolgahan Sayışman, 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra mankenlik deneyimi de olan Sayışman, ilk dizi deneyimini 2006 yılında yayınlanan Dicle adlı diziyle yaşadı. Tolgahan Sayışman’ın rol aldığı diziler şunladır:

- 2006 – Dicle

- 2006 – Maçolar

- 2006 – Esir Kalpler


- 2010 – Lale Devri

- 2015 – Asla Vazgeçmem

- 2017 – Siyah İnci

- 2018 – Bir Umut Yeter

- 2019 – Şampiyon

- 2020 – Şeref Sözü

Adabeyli Adası Nerede?

Şeref Sözü dizisinin çekimleri için İzmir ve Mardin seçildi. Dizide geçen Adabeyli Adası da İzmir’in Dikili ilçesinde bulunuyor. Şeref Sözü’ndeki ada Bademli Köyü içerisinde yer almaktadır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DiziŞeref SözüShow Tv
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