Şeref Sözü adlı dizide Dilber karakterini kim canlandıracak? Gerçek adı ne? Begüm Alınca

Şeref Sözü adlı dizide Dilberi Canlandıracak Olan Begüm Alınca:

15 Ekim 2020 tarihinde ekranlara gelecek olan Şeref Sözü dizisinde Dilber rolünde oynayacak olan oyuncunun adı Begüm Alınca’ dır. Oyuncu 1990 senesinde dünyaya gelmiştir. Tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitimlerini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden ve Bursa Devlet Tiyatro’ sundan almıştır, ayrıca oyuncu Bursa Büyükşehir Konservatuvarı kapsamında bulunan Türk Sanat Müziği üzerine de eğitimler almıştır ve tüm aldığı eğitimleri başarılı bir şekilde bitirmiştir. Oyuncu yer aldı İğne Deliği adlı kısa filmde 13’ üncü Marmara İletişim Kısa Filmler Yarışması’ ndan Juri Özel Ödülü’ nü almıştır. Begüm Alıncalı’ nın ilk ekran deneyimi ise oynadığı Dilber karakteri ile Şeref Sözü adlı yapım olacaktır. İlişki durumu bilinmeyen oyuncunun aktif olarak kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı ise; @begumalinca kullanıcı adlı hesabıdır.