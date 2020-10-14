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Şeref Sözü Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Yeni sezonda ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Şeref Sözü dizisinin çekildiği ada izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Dizide Adabeyli Adası olarak geçen yerin, gerçekte nerede olduğu araştırılıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:21
Şeref Sözü Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizi Şeref Sözü’nün çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicinin merakla beklediği yeni dizi 14 Ekim izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimlerinde görülen ada Kalem Adası olarak biliniyor.

Şeref Sözü Adabeyli Adası nerede?

Şeref Sözü adlı yeni dizide görüntülerde bulunan ve dizide Adabeyli Adası olarak geçen ada, İzmir’de bulunuyor. İzmir’in Dikili bölgesinde bulunan adada birçok butik otel mevcut. Dizide yer alan Adabeyli konağı ise adada bulunmamaktadır.


İzmir’e uzak olan Kalem Adası’na dizi çekimleri için giden ekibe izleyiciler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Dizi takipçileri dizi oyuncuları ile tanışma üzere dizi setini oldukça sık ziyaret ediyor.

Şeref Sözü hangi adada çekiliyor?

Başrolünde Tolgahan Sayışman’ın oynadığı yeni dizi Şeref Sözü dişinin çekimleri İzmir’de bulunan Kalem Adası’nda gerçekleştiriliyor.

Şeref sözü Adabeyli Konağı nerede?

Dizide yer alan Adabeyli Konağı, Kalem Adası’nda bulunmuyor. Dizide yer alan konak çekimleri İzmir’de bulunan bir konakta çekiliyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 17:21
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Şeref SözüKalem Adası
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