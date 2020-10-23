Şeref Bey oyuncu kadrosu ve yayın tarihi belli oldu

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’de yayınlanacak Şeref Bey’in başrolünü Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban üstleniyor. Ocak 2021 öncesinde Exxen’de ve daha sonra TV8 ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin ilk sezonunun 8 veya 10 bölüm olması bekleniyor.

Şeref Bey oyuncu kadrosu

Haluk Bilginer

1954 yılında İzmir’de dünyaya gelen Bilginer, daha önce Zuhal Olcay ve Aşkın Nur Yengi ile dünyaevine girmiştir. Şahsiyet ve Masum intenet dizi projelerinde rol alan Bilginer Türk sinemasının duayen isimleri arasında bulunuyor. Ünlü oyuncu şimdilerde Şeref Bey dizisinde rol alacak.

Songül Öden

Bir Aile Hikayesi dizisinde sergilediği performansla kitlelerce tanınan Öden, 1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazanan Öden, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde de büyük bir beğeni kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Tiyatro mezunu Öden, şan eğitimleri de almaktadır.

Ertan Saban

Gel Dese Aşk dizisinde rol alan Sabah, Şeref Bey dizisine dahil olmuştur. Avlu dizisinde Oğuz karakteriyle ün kazanan Saban, aslen Karslı’dır. Makedonya Devlet Konservatuarı Tiyatro eğitimi alan Saban, Ebru Özkan ile dünyaevine girmiştir.

Ecem Uzun

Kırmızı Oda dizi kadrosuna katılan fakat dizi kadrosundan çıkarılan Uzun, Şeref Bey dizisinde rol alacak. 17 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Uzun, Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nda çalışmıştır.