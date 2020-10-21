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Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Acun Ilıcalı tarafından yürürlüğe geçirtilecek EXXEN platformunda yayınlanacak dizilerden birisi belli oldu. Dizinin adı Şeref Bey ve dizinin kadrosunda ünlü isimler bulunmaktadır. Şeref Bey dizisi şimdiden izleyicinin merakını cezbetmiştir. Dizi hakkındaki detaylı bilgilere ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 08:09
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
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Acun Ilıcalı’ nın 1 Ocak 2021 tarihinden sonra hayata geçireceği EXXEN adlı intenet platformunda yepyeni belgeseller ve diziler yayına geçmesi planlanıyor. Yayına geçirilmesi planlanan dizilerden birisi ise belli oldu, Şeref Bey.

Şeref Bey Oyuncuları:

EXXEN platformunda yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey adlı dizi için birkaç oyuncu belli olsa da diğer karakterler için oyuncu aramaları son gaz sürmektedir. Dizide yer alacak olan başrol oyuncusu ile sözleşmelerin yapıldığını ama diğer oyuncular ile henüz sözleşme şartlarının görüşüldüğü basına duyuruldu. EXXEN platformunda yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosu ise:

Haluk Bilginer:

Usta oyuncu Haluk Bilginer 1954 senesinde Haziran ayının 5’ inde dünyaya gelmiştir. Babasının mesleği sigortacı annesi ise ev hanımıdır. Usta oyuncu lise eğitimini İzmir Türk Kolejinde eğitim almıştır ve lisenin son yılındayken okulda bulunan tiyatro kulübüne katılmıştır. Tiyatro eğitimi alırken ilk hocası Cahit Gürkan olmuştur. Demokrat İzmir adlı gazetenin başlattığı liseler arası tiyatro yarışmasında sergilediği performans ile ilk ödülünü almıştır ve ardından İzmir Devlet Tiyatrosu’na konuk olarak katılım gerçekleştirmiştir. Usta oyuncu sonrasında Ankara Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi aldı ve mezuniyetinin ardından İngiltere’ de Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisinde ileri seviye tiyatro eğitimi aldı. Oyuncunun bu dönemlerde yer aldığı tiyatro oyunları ve müzikalleri başlıca: My Fair Lady, Macbeth, Kafkas Tebeşir Dairesi ve Phantom of the Opera.

1987 senesinde Gecenin Öteki Yüzü filminin çekimleri için İstanbul’ a döndü ve yaşamını bir zaman boyunca İstanbul ile Londra arasında git gel yaparak geçirdi. Oyuncu geçtiğimiz dönemde ise Şahsiyet adlı intenet dizisinde sergilediği Agah Bey rolü ile Emmy Ödüllerine layık görüldü ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bir çok projede yer alan usta oyuncunun sergilediği performans ile damga vurduğu diziler ise:

*Gülşen Abi(1904) dizisinde Abidin Özbidin rolü ile,

*Eyvah Kızım Büyüdü(1998) adlı dizide  Sedat karakteri ile,


*Tatlı Hayat(2001) adlı dizide canlandırdığı İhsan Yıldırım ile,

*Ezel(2010) adlı Türk dizi tarihine damga vuran dizide Kenan Birkan rolü ile,

*Masum(2017) adlı intenet dizisinde oynadığı Bekir karakteri ile,

*Şahsiyet(2018) adlı intenet dizisinde Uluslar Arası En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı Agâh Beyoğlu ile.

Songül Öden:

Songül Öden 1979 senesinde Diyarbakır’ da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden diplomasını almıştır ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından sesi doğru kullanmak üzere şan dersleri almıştır. Oyuncu ek olarak Ankara Sanat Tiyatrosunda, Trabzon Devlet Tiyatrosunda, Ankara deneme sahnesinde, özel tiyatro sahnelerinde ve Diyarbakır devlet tiyatrosunda şbaşarılı bir şekilde performans sergilemiştir. Dizi kariyerinde ise oyuncu bolca dizide yer almıştır. Oyuncunun ilk kamera karşısında performansı ise Ferhunde Hanımlar(1999) dizisinde aldığı rolle olmuştur. Songül Öden’ in yer aldığı diğer diziler ise: Gümüş(2005), Mükemmel Çift(2010), Umutsuz Ev Kadınları(2011), Serçe Sarayı(2015), Ekşi Elmalar(2016), Kayıtdışı(2017), Fİ(2017) ve Bir Aile Hikayesi(2019) adlı dizilerde oyunculuk performansı sergilemiştir.

Ertan Saban:

Ertan Sabah 1977 senesinde Üsküp doğumludur ve kendisi bir Makedonya Türküdür.  Hayatının bir kısmını Makedonya’ da geçiren Ertan Sabah oyunculuk derslerini Makedonya Devlet Konservatuvarından alarak başarılı bir şekilde diplomasını almıştır. Makedonya Türk Tiyatrosunda ise kardeşi ile birlikte farklı roller ile performans sergilemiştir. Oyuncu sonraki zamanlarda Türkiye’ ye gelmiş ve oyunculuk kariyerine burada devam etmeye başlamıştır. Ertan Sabah’ ın performans sergilediği dizi ve filmler ise: Elveda Rumeli(2007), Sultan Makamı(2003), Sağır Oda(2006), Savcının Karısı(2005), Sakarya Fırat(2009), Gölgesizler(2009), Gel Dese Aşk(2020) adlı dizi ve filmlerde rol almıştır.

Şeref Bey adlı dizinin Konusu Nedir:

Şeref Bey adlı yapımın henüz konusunun ne olduğu tam olarak bilinmemekte. Yönetmenlik görevlerini ise Onur Ünlü ile Ali Atay üstlenmektedir. Dizide yer alacak başroller ise Haluk Bilginer, Ertan Saban ve Songül Öden’ dir. Ama dizinin Şeref Bey adlı karakterin hayat hikayesini anlatacağı düşünülmekte.



Son Güncelleme: 21.10.2020 08:09
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Anahtar Kelimeler:
Exxen Platformuşeref Bey DizisiAcun Ilıcalı
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