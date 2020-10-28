İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 28 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 08:09
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Takip Et:

Acun Ilıcalı’ nın 1 Ocak 2021 tarihinden sonra hayata geçireceği EXXEN adlı intenet platformunda yepyeni belgeseller ve diziler yayına geçmesi planlanıyor. Yayına geçirilmesi planlanan dizilerden birisi ise belli oldu, Şeref Bey.

Şeref Bey Oyuncuları:

EXXEN platformunda yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey adlı dizi için birkaç oyuncu belli olsa da diğer karakterler için oyuncu aramaları son gaz sürmektedir. Dizide yer alacak olan başrol oyuncusu ile sözleşmelerin yapıldığını ama diğer oyuncular ile henüz sözleşme şartlarının görüşüldüğü basına duyuruldu. EXXEN platformunda yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosu ise:

Haluk Bilginer:

Usta oyuncu Haluk Bilginer 1954 senesinde Haziran ayının 5’ inde dünyaya gelmiştir. Babasının mesleği sigortacı annesi ise ev hanımıdır. Usta oyuncu lise eğitimini İzmir Türk Kolejinde eğitim almıştır ve lisenin son yılındayken okulda bulunan tiyatro kulübüne katılmıştır. Tiyatro eğitimi alırken ilk hocası Cahit Gürkan olmuştur. Demokrat İzmir adlı gazetenin başlattığı liseler arası tiyatro yarışmasında sergilediği performans ile ilk ödülünü almıştır ve ardından İzmir Devlet Tiyatrosu’na konuk olarak katılım gerçekleştirmiştir. Usta oyuncu sonrasında Ankara Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi aldı ve mezuniyetinin ardından İngiltere’ de Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisinde ileri seviye tiyatro eğitimi aldı. Oyuncunun bu dönemlerde yer aldığı tiyatro oyunları ve müzikalleri başlıca: My Fair Lady, Macbeth, Kafkas Tebeşir Dairesi ve Phantom of the Opera.

1987 senesinde Gecenin Öteki Yüzü filminin çekimleri için İstanbul’ a döndü ve yaşamını bir zaman boyunca İstanbul ile Londra arasında git gel yaparak geçirdi. Oyuncu geçtiğimiz dönemde ise Şahsiyet adlı intenet dizisinde sergilediği Agah Bey rolü ile Emmy Ödüllerine layık görüldü ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bir çok projede yer alan usta oyuncunun sergilediği performans ile damga vurduğu diziler ise:

*Gülşen Abi(1904) dizisinde Abidin Özbidin rolü ile,

*Eyvah Kızım Büyüdü(1998) adlı dizide  Sedat karakteri ile,


*Tatlı Hayat(2001) adlı dizide canlandırdığı İhsan Yıldırım ile,

*Ezel(2010) adlı Türk dizi tarihine damga vuran dizide Kenan Birkan rolü ile,

*Masum(2017) adlı intenet dizisinde oynadığı Bekir karakteri ile,

*Şahsiyet(2018) adlı intenet dizisinde Uluslar Arası En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı Agâh Beyoğlu ile.

Songül Öden:

Songül Öden 1979 senesinde Diyarbakır’ da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden diplomasını almıştır ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından sesi doğru kullanmak üzere şan dersleri almıştır. Oyuncu ek olarak Ankara Sanat Tiyatrosunda, Trabzon Devlet Tiyatrosunda, Ankara deneme sahnesinde, özel tiyatro sahnelerinde ve Diyarbakır devlet tiyatrosunda şbaşarılı bir şekilde performans sergilemiştir. Dizi kariyerinde ise oyuncu bolca dizide yer almıştır. Oyuncunun ilk kamera karşısında performansı ise Ferhunde Hanımlar(1999) dizisinde aldığı rolle olmuştur. Songül Öden’ in yer aldığı diğer diziler ise: Gümüş(2005), Mükemmel Çift(2010), Umutsuz Ev Kadınları(2011), Serçe Sarayı(2015), Ekşi Elmalar(2016), Kayıtdışı(2017), Fİ(2017) ve Bir Aile Hikayesi(2019) adlı dizilerde oyunculuk performansı sergilemiştir.

Ertan Saban:

Ertan Sabah 1977 senesinde Üsküp doğumludur ve kendisi bir Makedonya Türküdür.  Hayatının bir kısmını Makedonya’ da geçiren Ertan Sabah oyunculuk derslerini Makedonya Devlet Konservatuvarından alarak başarılı bir şekilde diplomasını almıştır. Makedonya Türk Tiyatrosunda ise kardeşi ile birlikte farklı roller ile performans sergilemiştir. Oyuncu sonraki zamanlarda Türkiye’ ye gelmiş ve oyunculuk kariyerine burada devam etmeye başlamıştır. Ertan Sabah’ ın performans sergilediği dizi ve filmler ise: Elveda Rumeli(2007), Sultan Makamı(2003), Sağır Oda(2006), Savcının Karısı(2005), Sakarya Fırat(2009), Gölgesizler(2009), Gel Dese Aşk(2020) adlı dizi ve filmlerde rol almıştır.

Şeref Bey adlı dizinin Konusu Nedir:

Şeref Bey adlı yapımın henüz konusunun ne olduğu tam olarak bilinmemekte. Yönetmenlik görevlerini ise Onur Ünlü ile Ali Atay üstlenmektedir. Dizide yer alacak başroller ise Haluk Bilginer, Ertan Saban ve Songül Öden’ dir. Ama dizinin Şeref Bey adlı karakterin hayat hikayesini anlatacağı düşünülmekte.



Son Güncelleme: 28.10.2020 08:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acun ılıcalı|şeref Bey DizisiExxen PlatformuAcun Ilıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2020 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
T.C. kimlik no ile ile kredi notu sorgulama e-devlet 2020
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Düşük faiz oranıyla kredi imkanı!
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
2020 yılı Andorra asgari ücreti
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
2019 MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Yayınlanacak?
İŞKUR ile Kamu ve Özel sektöre 2440 Güvenlik, Şoför ve İşçi alımı yapılacak!
Migros okul malzemeleri 2020 indirimli ürünler kataloğu
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Gelin Hatice ve Kaynana Hüsniye kimdir?
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Şeref Sözü dizisi Şükran kimdir? Hülya Şen'in hayatı!
Gönül Dağı Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Utku Ateş hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın reyting oranları
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Zehirli Çiçekler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? 2020 Halloween ne zaman kutlanacak? Cadılar bayramı tarihi ve tarihçesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.