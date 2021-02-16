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Şeref Bey dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?

Yeni yılda yayın hayatına başlayacak Exxen platformunda yayınlanacak dizi olan Şeref Bey oyuncu kadrosu ile heyecan uyandırdı. Şeref Bey dizisinin çekimlerinin nerede olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 00:16
Şeref Bey dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
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Acun Ilıcalı geçen aylarda Exxen isimli bir dijital platform kuracağını paylaşmıştı. Exxen’de birçok dizi, film, belgesel ve programlar olacak. Bu platform da yer alacak yapımları Acun Ilıcalı paylaşmaya başladı. Ilıcalı, 1 Ocak 2021 yılında başlayacak bu proje için birçok yapımla anlaşmıştı.

Bunlardan en dikkat çekici olanlarından bir tanesi ise Şeref Bey dizisidir. Dizide çok sayıda yıldız isim ve usta oyuncular bir araya geliyor.

Şeref Bey dizisi nerede çekiliyor?

Exxen de seyirci ile buluşmaya hazırlanan Şeref Bey dizisinin yapıcılığını Most Production üstlenecek. Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yapacağı dizinin senaryosunu ise Yusuf Reha Alp yazıyor.

Şeref Bey dizisinin başrollerin de Haluk Bilginer, Songül Öden, Ertan Saban ve Ecem Uzun yer alacak. Ayrıca Devrim Yakut, Serhat Kılıç ve Şükran Ovalı dizide yer alacak diğer oyuncular olacak.

Dizinin çekimleri İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yapılıyor. Aynı zamanda İstanbul’un farklı yerlerinde özel set alanlarında çekim yapılıyor.



Son Güncelleme: 16.02.2021 00:16
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Anahtar Kelimeler:
ExxenAcun IlıcalıŞeref BeyHaluk BilginerSongül öden
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