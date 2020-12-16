İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu olan Exxen yakında bekleyenleri ile buluşacak. Bu dizi, program platformunda yayınlanacağı açıklanan dizilerden biri de Şeref Bey dizisi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:22
Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Acun Ilıcalı, Exxen adı altında bir dijital platform kuracağını dile getirmişti. Bunun üzerine 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yayın hayatına başlayacağını açıkladı. Exxen platformunda çeşitli dizi ve programların olacağı konuşuluyordu. Bu platformda yer alacak bazı projeler açıklandı. Bunlardan biri de Şeref Bey adlı dizi oldu. Büyük bir oyuncu kadrosuyla anlaşan yapım hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ

Most Production’a ait olacak bu yapım Exxen platformunda izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmenliğini Onu Ünlü yapacak. Daha önce Leyla İle Mecnun, Ben de Özledim gibi sevilen işleri yürüten Onur Ünlü şimdi de Şeref Bey dizisinin yönetmenliğini yapacak. Dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp üstleniyor. Zengin ve Yoksul, Her şey Seninle Güzel gibi yapımların senaryosunu yazan senarist şimdi de Şeref Bey’in senaryosunu yazacak.

Dizinin kadrosu oldukça ses getirecek şekilde hazırlanmış. Başrollerinde Haluk Bilginer’in, Songül Öden’in, Ertan Saban’ın ve Cem Uzun’un olacağı dizi merakla bekleniyor. Bu isimler dışında kadro da Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar, Beyti Engin ve Şükran Ovalı’da yer alıyor.

Şeref Bey dizisinin konusu hakkında henüz bir bilgi yok. Bunun yanı sıra dizinin yayın tarihi de bilinmiyor.

HALUK BİLGİNER

 

5 Mayısıs 1954 İzmir doğumlu olan Haluk Bilginer Türkiye’nin başarılı oyuncularından biridir. İzmir Türk Koleji mezunu olan oyuncu, lise de okulun tiyatro kulübüne katılarak Cahit Gürkan’ın öğrencisi olmuştur. İlk ödülünü liseler arası tiyatro yarışmasında almıştır. Jürinin daveti ile İzmir Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. İlk olarak 1996 senesinde Tomris Giritoğlu’nun 80. Adım filminde rol almıştır. Ardından İstanbul Kanatlarımın Altında, Usta Beni Öldürsene ve Masumiyet gibi filmlerde rol almıştır. Bu filmlerde en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip olmuştur.

Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu’nu kurmuştur. Bir çok tiyatro oyununda yer alan Bilginer şu zamana kadar altmıştan fazla dizi, film ve tiyatro da yer almıştır. Yer aldığı tiyatro oyunları ise, Aldatma, Kan Kardeşleri, Derin Bir Soluk Al, Çöplük, Histeri gibi oyunlardır. Bunların yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

 

 

SONGÜL ÖDEN

17 Şubat 1979 Diyarbakır doğumlu olan güzel oyuncu Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında da Şan eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 1999’da Ferhunde Hanımlar dizisinde yapmıştır. 2005 yılındaki Gümüş dizisi ile yükselişe geçmiştir. Ardından Keşanlı Ali Destanı, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarında yer almıştır. Bunların dışında Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Fi, Kayıt Dışı dizilerinde rol almıştır. Başarılı oyuncu son dönemlerde Payitaht Abdülhamid ve Bir Aile Hikayesi dizilerinde oynamıştır. En son da Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak gelmiştir.

 

 

ERTAN SABAN

4 Aralık 1977 Üsküp doğumlu olan oyuncu, eğitimini Makedonya Devlet Konservatuvarında almıştır. Uzun bir süre Makedonya da Türk Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda oynamıştır. Türkiye’ye geldiğinde Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcını Karısı dizilerinde oynamıştır. Elveda Rumeli projesindeki yeri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu sonra Gölgesizler ve Başka Semtin Çocukları isimli filmlerde yer almıştır. Ertan Saban Mehmed: Bir Cihan Ftihi ve Avlu dizilerinde de oynamıştır. En son 2020’de yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde yer almıştır.

 

 

ECEM UZUN

17 Haziran 1992 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu, küçük yaşlarda (8) Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Küçük yaşlarda reklamlarda ve dizilerde yer almıştır. Yer aldığı diziler arasında, Aliye, Geniş Zamanlar, Ah Kalbim, Küçük Sırlar vardır. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu Jet Sosyete’de oynadığı rol ile dikkat çekmiştir.

 

DEVRİM YAKUT

27 Mayısıs 1968 Ankara doğumlu olan başarılı oyuncu eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nde almıştır. Ardından Adana Devlet Tiyatrosunun kadrosuna girmiştir. Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık ve eğitmenlik yapmıştır. Düğün Denek filminde yer alan oyuncu, Kelebeğin Rüyası, Bana Masal Anlatma, Cesur ve Güzel, Baba Parası gibi dizi ve filmlerde de yer almıştır. En son ise Payitaht Abdülhamid dizisinde yer almıştır.

 

 

SERHAT KILIÇ

8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan oyuncu, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden mezun olmuştur. İlk rol aldığı profesyonel oyun Rutkay Aziz’in rejiliğini yaptığı Ariel Doffman’ a ait olan Dullar adlı oyun olmuştur. Başarılı oyuncu Bizim Evin Halleri, Hatırla Sevgili, Benim Annem Bir Melek, Yol Arkadaşım, Ezel, Söz gibi dizilerde yer almıştır. Bunların yanı sıra sevilen bir dizi olan Seksenler dizisinde rol almıştır. En son yer aldığı proje ise Öğretmen dizisi olmuştur.

 

AHMET RIFAT ŞUNGAR

9 Temmuz 1983 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu eğitimini İstanbul Devlet Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde almıştır. İlk rolünü Kaybolan Yıllar dizisinde oynamıştır. Ardından Hatırla Sevgili dizisinde rol alan oyuncu, Üç Mayısmun filminde dikkat çekmiştir. En son Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.

 

BEYTİ ENGİN

18 Eylül 1981 Çanakkale doğumlu olan oyuncu, Edine Halk Eğitim Merkezinde tiyatro eğitimi almış ardından Edine Sanat Tiyatro’sunda oyunculuğa başlamıştır. Mezun olduğu üniversite ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarıdır. İlk olarak Şeytan Ayrıntıda Gizli adlı dizide yer almıştır. Ulan İstanbul dizisi ile dikkat çeken oyuncu 4N1K gençlik dizisinde yer almıştır. En son rol aldığı proje ise Gençliğim Eyvah dizisidir.

 

 

ŞÜKRAN OVALI

1 Nisan 1985 İzmir doğumlu olan güzel oyuncu eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde almıştır. Sırlar Dünyası, Aşk Yakar, Alia, Nar, Reis adlı filmlerde ve dizilerde yer alan başarılı oyuncu ilk başrolünü Kötü Yol dizisinde oynamıştır. Ardından Şeref Meselesi, Paramparça, Vatanım Sensin dizilerinde rol almıştır. Menajerimi Ara dizisine de konuk oyuncu olarak katılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 15:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ŞerefBeyŞerefBeyDizisiExxenAcunılıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı

Popüler Haberler

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 3 ayların başlangıcı ne zaman?
Fox TV Sadece Bir Gece Filmi Oyuncu Kadrosu
Profilime kim baktı uygulaması kullanırken dikkat edin!
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Aralık 2020 Çarşamba Bankaların 50 Bin TL mevduat faiz oranları
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Saygı yeni sezon ne zaman başlayacak? Blu TV Saygı 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Konuşanlar neden yok, bitti mi? Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri ve kullanıcı yorumları
Hasta kabul sekreteri olmak için aranan şartlar nelerdir, ne kadar maaş alırlar?
Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
A101 indirim kampanyası 12 Mart – 19 Mart 2020 tarihleri aktüel kataloğu
Çeyiz hesabı desteği başvurusu nasıl yapılır? Çeyiz hesabından yararlanma şartları
Star TV canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
27 Şubat 2020 Perşembe fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Aşk 101 dizisi ismi neden değişti? Aşk 101 Dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? Netflix Aşk 102 ne zaman yayınlanacak?
Aralık 2020 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
En Şık Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Acemi Anneler dizisi Nil karakteri kimdir? Merve Üçer kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ünlü şarkıcı Kubat'ın gerçek adı nedir? Nerede doğmuştur? Kaç yaşındadır? Çıkardığı albümler hangileridir?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.