Serdar Ortaç İbo Show'a konuk olarak katıldı!

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show konuklarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki Serdar Ortaç kaç yaşındadır, nerede doğmuştur?

Serdar Ortaç Kimdir?

1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Serdar Ortaç, aslen Kastamonuludur. Lisede Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’ni bitiren Serdar Ortaç babasının tona dükkanında çalıştı. Üniversitede Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Ortaç bu bölümü bir süre sonra bıraktı.

İlk olarak radyolarda çalışmaya başlayan ünlü şarkıcı sonrasında kendi şarkılarını yapmaya başladı. 2014 yılında Chloe Loughnan ile dünya evine giren sanatçı sonrasında MS hastalığına yakalandı.

Serdar Ortaç Albümleri

Aşk İçin

Yaz Yağmuru

Gecelerin Adamı

Bilsem ki

Okyanus

Çakra

Mesafe

Nefes

Kara Kedi

Ray

Bana Göre Aşk

Çek Elini Kalbimden

Serdar Bizi Diskoya Götür

Gıybet

Cımbız