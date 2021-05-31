Serdar Gökalp kimdir? Nerelidir? Serdar Gökalp kaç yaşındadır?

Serdar Gökalp kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Serdar Gökalp 'in yaşamına dair detaylar...
Serdar Gökalp kimdir?
Türkiye'de radyo ve televizyon şakaları denilince akla gelen ilk isim olan Serdar Gökalp, şakaları radyoya taşıyan ilk isim olarak bilinmektedir.
Serdar Gökalp 18 yaşındayken ilk yayınını yapmış, televizyonda da bir müzik programı gerçekleştirmiştir. Pek çok farklı projelerde yer alan başarılı isim bir dizide yardımcı yapımılık ve mizah dergisi yazarlığı gibi işlerde bulunmuştur.
Son Güncelleme: 31.05.2021 10:01