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Serdar Gökalp kimdir? Nerelidir? Serdar Gökalp kaç yaşındadır?

Ünlü radyo programcısı Serdar Gökalp 'in kim olduğuna dair merak edilen Serdar Gökalp kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü radyo programcısı Sema Serdar Gökalp hakkında detaylar...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:01
Serdar Gökalp kimdir? Nerelidir? Serdar Gökalp kaç yaşındadır?
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Serdar Gökalp kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Serdar Gökalp 'in yaşamına dair detaylar...

Serdar Gökalp kimdir?

Ünlü radyo programcısı Serdar Gökalp 1982 yılında Şubat ayında İstanbul'Da doğdu. Gökalp uzun süre boyunca radyo programları ile dinleyiclerle buluşmuştur. 2018 yılına kadar Best FM'de Serdar Yayında adlı radyo programını hazırlayıp sunmuştur. 2018 yılının Nisan ayından itibaren Alem FM'de hafta içi her gün 16:00 ve 18:00 saatleri arasında Serdar trafikte, 22:00 ve 01:00 saaatleri arasında da Serdar Yayında programını sunmuştur.Özellikle telefon şakaları ile dikkaat çeken başarılı isim radyo programları ile kariyerine devam etmektedir.

Türkiye'de radyo ve televizyon şakaları denilince akla gelen ilk isim olan Serdar Gökalp, şakaları radyoya taşıyan ilk isim olarak bilinmektedir.

Serdar Gökalp 18 yaşındayken ilk yayınını yapmış, televizyonda da bir müzik programı gerçekleştirmiştir. Pek çok farklı projelerde yer alan başarılı isim bir dizide yardımcı yapımılık ve mizah dergisi yazarlığı gibi işlerde bulunmuştur.


Son Güncelleme: 31.05.2021 10:01
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