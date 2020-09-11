Sercan Yıldırım'dan samimi itiraflar: Cemal Can'a 15 oy attım

Survivor 2020 yarışmacılarından futbolcu Sercan Yıldırım, sunuculuğunu Ertem Şener’in yaptığı ‘Sorgu Odası’nda samimi itiraflarda bulundu. Survivor’a giderken çekincelerini olduğunu söyleyen Yıldırım, yarışacağını sadece kardeşine söylediğini ifade etti.

Sercan Yıldırım’dan Survivor itirafı!

Survivor yarışmasından çıktıktan sonra uzun bir süre gözlerden uzak kalan Sercan Yıldırım, sessizliğini bozdu. Yarışmada adı aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım, futbolcu Aycan Yanaç ile çıkan söylentilere de yanıt vererek ‘’Futbolcu-futbolcu yakıştırması yapıldı. Onun dışında aramızda bir şey yok. Aycan ile arkadaşlığımızın uzun sürmesini istiyorum’’ dedi.

Survivor finali ile ilgili de konuşan Sercan Yıldırım, Cemal Can’ın şampiyonu kesinlikli hak ettiğini dile getirirken ‘’Cemal Can’a 15 tane oy attım’’ dedi.

‘Fatih Terim bana kızdığı için selam yollamamıştır’

Teknik Direktör Fatih Terim’in yarışmacılar arasından Ardahan’a selam yollaması karşısında üzüldüğünü dile getiren Yıldırım, ‘’Survivor’da yarışırken Fatih Terim’in bana seslenmesini bekledim. Ancak duruma iyimser yaklaşıyorum, bana kızdığı için selam yollamamıştır’’ sözlerini kullandı.