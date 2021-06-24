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Seray Kaya kim, kaç yaşında? Seray Kaya biyografisi

Son dönemlerde yer aldığı diziler ile adından sık sık söz ettiren Seray Kaya birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Peki, güzel oyuncu Seray Kaya kim, kaç yaşında? İşte Seray Kaya’nın biyografisi…

24 Haziran 2021 Perşembe 20:20
Seray Kaya kim, kaç yaşında? Seray Kaya biyografisi
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Seray Kaya, 1991 İstanbul doğumludur. Baba tarafı Giresun Dereli’dir. Oyuncu kalabalık bir ailede büyümüştür. Kova burcu olan oyuncu, oyunculuk mesleğinde olduğu gibi yazma konusunda da oldukça başarılıdır. 1,65 cm boyu olan oyuncu 53 kg’dır.

Oyunculuk kariyeri ailesinden habersiz ajansa kayıt yaptırması ile başlamıştır. Oyuncu, profesyonel olarak imzaladığı ilk oyunculuk anlaşmasından sonra ailesine haber vermiştir. Sadri Alışık Kültür Akademisi’nde oyunculuk üzerine eğitim gören oyuncunun ilk deneyimi ise Huzur Sokağı isimli dizidir.

Pek çok ünlü markanın reklam yüzü olan Kaya, şimdiye dek Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi, Gülümse Yeter, Kadın gibi dizilerde oynamıştır.

Seray Kaya, oyunculuk kariyeri öncesinde bir güzellik merkezinde çalışmış aynı zamanda da eğitimini devam ettirmiştir.

2018 yılında Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Birkan Batuk ile beraberliği olan oyuncunun şimdilerde bir ilişkisi var mı yok mu bilinmiyor.

 


Son Güncelleme: 24.06.2021 20:20
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