Seray Kaya kim, kaç yaşında? Seray Kaya biyografisi

Seray Kaya, 1991 İstanbul doğumludur. Baba tarafı Giresun Dereli’dir. Oyuncu kalabalık bir ailede büyümüştür. Kova burcu olan oyuncu, oyunculuk mesleğinde olduğu gibi yazma konusunda da oldukça başarılıdır. 1,65 cm boyu olan oyuncu 53 kg’dır.

Oyunculuk kariyeri ailesinden habersiz ajansa kayıt yaptırması ile başlamıştır. Oyuncu, profesyonel olarak imzaladığı ilk oyunculuk anlaşmasından sonra ailesine haber vermiştir. Sadri Alışık Kültür Akademisi’nde oyunculuk üzerine eğitim gören oyuncunun ilk deneyimi ise Huzur Sokağı isimli dizidir.

Pek çok ünlü markanın reklam yüzü olan Kaya, şimdiye dek Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi, Gülümse Yeter, Kadın gibi dizilerde oynamıştır.

Seray Kaya, oyunculuk kariyeri öncesinde bir güzellik merkezinde çalışmış aynı zamanda da eğitimini devam ettirmiştir.

2018 yılında Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Birkan Batuk ile beraberliği olan oyuncunun şimdilerde bir ilişkisi var mı yok mu bilinmiyor.