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Sera kurmak için devlet destekleri nelerdir? Sera kurmak için hibe desteğine başvuru nasıl yapılır?

Sera kurmak isteyen vatandaşlar devlet tarafından verilen destek ve hibe kampanyalarını araştırmaya başladı. Araştırılan 'Sera kurmak için devlet destekleri nelerdir, hibe desteğine başvuru nasıl yapılır?' gibi soruların yanıtlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 03:04
Sera kurmak için devlet destekleri nelerdir? Sera kurmak için hibe desteğine başvuru nasıl yapılır?
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Sera kurmak isteyen vatandaşlar devlet tarafından verilen destek ve hibe kampanyalarını araştırmaya başladı. Örtü altı tarımda KOSGEB tarafından hibe projeleri sunuluyor. KOSGEB sera hibe projeleri, gereken izinler ve 2021 senesinde sera devlet desteğine başvuru koşullarına yazımızda yer verdik.

Sera kurmak için devlet desteği

Devlet, genç çiftçi projelerini desteklemek amacı ile köye dönüş hibesi adı altında sera projelerinde en az 1000 metrekarelik arazide ve basınçlı sulama sistemli örtü altı tesisinde sebze ya da muz üretimi yapılacak projelerde destek olarak 30bin TL hibe kredisi verilmektedir. Bu proje Türkiye’nin tüm illerinde nüfusu 20 binden az olan yerlerde yaşayan ve tarımla uğraşmak isteyen çiftçilerin sera kurmaları halinde verilecek.

Yerli üretime destek vermek amacı ile çiftçilere sera kurmaları için Ziraat Bankası ve KOSGEB tarafından hibe olarak verilmektedir.

Bu destekler çiftçilerin projelerin türüne ve süresine göre farklılık göstermektedir. Sera içi verilen devlet desteği iki şekildedir. Bunların bir tanesi yeni sera kurmak isteyenlere verilen destek, ikincisi ise mevcut serasını yenilemek isteyenlere verilen destektir.

Yeni sera kurmak amacında olan çiftçilerden istenen belgeler; Çiftçi Kayıt Belgesi, seranın projesi ve proje için tahmini maliyet tutarını gösteren belgedir.

Devlet desteğinden yararlanmak için gereken şartlar nelerdir?

Seranın kurulumu noktasında yüzde 25 ve yüzde 50 oranında indirimin uygulandığı sera kredileri verilmektedir. Fakat bu kredileri almak için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar şöyle;

-Arazinin en az 1 dekar olması gerekiyor.

-Sera yapılacak alanın örtü altı sistemine kayıtlı olması gerekiyor.

-Krediye başvuru yapacak olan çiftçinin daha önce hiçbir destekleme ödemesi almamış olması gerekiyor.

-Serada kimyasal gübreleme yasaklandığından biyolojik gübrelemeye dikkat edilecektir.

Moden seralar için verilen devlet destekleri nelerdir?

Tarımsal dair düşük faiz oranıyla Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından seraların modenleşmesi için yapılan yatırımlara 100bin TL’ye kadar destek kredisi kullandırıyor.

Örtü altı tarımlarda verilen kredinin üst limiti ise 25milyon TL’dir. İşletme dönemi için yüzde 50, yatırım dönemi içinde yüzde 50 faiz indirimi yapılacaktır. Seralarda kullanılan sulama suyu, tarımsal sulama tarifesi uygulanacak ve çiftçinin maiyetleri azaltılacak.

-Kontrollü örtü altı tarım kredisi üst limit; 25milyon TL

-İşletme kredisi faiz indirimi; yüzde 50

Yatırım kredisinde yüzde 50 oranında faiz indirimlerine ek yapılacak indirimler için bazı koşullar şöyledir;

-Jeotermal, yenilenebilir  ya da atık enerji kullanmak

-Yurtiçi sertifikalı tohum, fide ya da fidan kullanmak

-Organik tarım uygulamaları

-Genç çiftçi girisimci(40 yaşını doldurmamış olmak)

-Kadın çiftçi girişimci

-Yapılabilecek en yüksek indirim yüzde 100

Düşük faizli sera kredileri

Düşük faizli sera kredileri Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından en çok 25milyon TL olarak verilmektedir. İşletme ve yatırım dönemlerinde yüzde 50 oranında faiz indirimleri uygulanmaktadır.

Üç dekar altında olmayan arazi şartı ile destek olarak yüzde 50 hibe verilecektir. Örtü altı tarım yapılacak olan işletmelerde her dekar başına 150TL’dir

Serada yetiştirilebilecek ürünler neler?

Sebze ve meyve üretimi için kullanılan kapalı alanlara sera denir. Seralarda yetiştirilebilecek bazı ürünler ise şöyle;

-Serada en çok yetişriciliği yapılan ürün domatestir.

-Domatesten sonra sırasıyla biber, salatalık ve marul gelmektedir.

-Bazı yerlerde çilek seracılığı da yapılmaktadır.

Tarım destekleme ödemeleri limitleri ne kadar?

Kırsal kalkınma amacı ile devletin verdiği hibe desteğiyle ekonomik yatırım ve bireysel sulama sistemleri projelerinde yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Şu yatırımlar destek kapsamında değerlendirilecektir;

-Tarımsal ürünlere yatırımlar

-Bu yatırımlarda kullanılacak olan teknoloji ve makinelere yatırım

-Yeni sera kurulumu

-Bitkisel ve hayvansal gübreleme işlenmesi yatırımları

Projelerin bütçeleri KDV hariç olarak hazırlanıp destek ödemeleri Ziraat Banaksı yapacaktır.

KOSGEB sera destekleri neler?

Çiftçilerin sera kurmaları halinde destek veren kurumlardan biri olan KOSGEB, 60-370bin TL arasında hibe desteği vermektedir. KOSGEB desteğinden yararlanmak için öncelikle KOSGEb uygulamalı eğitimlerine katılarak sertifika sahibi olmalı ve bu sertifikayla proje hazırlayıp KOSGEb’e başvuru yapmalısınız. Verilen bu hibe destekleri işletmenin faaliyetinde kullanacağı ekipman ve demirbaş alımlarında kullanılacak.

Ziraat Bankası bitkisel üretim kredileri

Ziraat Bankası, çiftçileri sera kurmaları için büyük destek vermeye devam ediyor. Banka, en az bir dekarlık alana sahip olan çiftçilere ve ÖKS’ye kaydı bulunan işletmelere sera kurmaları için destek oluyor. Ziraat Bankasının verdiği tarım kredileri şöyle;

-Seracılık kredisi

-İyi tarım uygulamaları kredisi

-Organik tarım kredisi

-Moden basınçlı sulama kredisi

-Tarım makineleri kredisi

-Hasat ve pazarlama kredisi

-Arazi alım kredisi

-Sertifikalı tohum, fide ya da fidan üretim kredisi

-Sertifikalı tohum, fide ya da fidan kullanımı kredisi

-Çok yıllık yem bitkisi üretim kredisi

Seracılık kredisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteğiyle yüzde 8.25 faizle, yatırım ve harcamaların yüzde 75’ine kadar kredi desteğiyle yedi yıl vade ve iki yıl ödemesiz 10milyon TL destek sunuyor.


Son Güncelleme: 10.06.2021 03:04
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SeraSera KurmakKosgebZiraat BankasıHibe DesteğiDevlet Desteği
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