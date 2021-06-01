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Sensiz olmaz dizisi Paro kimdir? Kaç yaşındadır, dini Nedir? Sanaya İrani

Kanal 7’nin merakla seyredilen Hint dizilerinden biri olan Sensiz Olmaz dizisinin başrolünde bulunan Paro karakterine güzel oyuncu Sanaya Irani canlandırmaktadır. Peki Sanaya Irani kimdir? Kaç yaşındadır? Daha önce hangi dizilerde rol almıştır? Resmi Instagram hesabı nedir? Dini nedir? Kamera karşısına en son hangi proje ile geçmiştir? Evli mi, sevgilisi var mı? İşte merak edilenler...

01 Haziran 2021 Salı 10:55
Sensiz olmaz dizisi Paro kimdir? Kaç yaşındadır, dini Nedir? Sanaya İrani
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Kanal 7'de seyircilerle buluşan Sensiz Olmaz dizisi daha önce Hindistan’da Rangrasiya ismiyle yayınlanmıştır. Ülkemizde de Hint dizilerine yönelik ayrı bir ilgi bulunmaktadır. Bu dizilerden Sensiz Olmaz dizisi de izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır. yalnızca ülkemizde değil diğer birçok ülkede de yayınlanan Sensiz Olmaz dizisindeki Paro karakteride izleyicilerin büyük dikkatini çekmiştir. Bizde Sensiz Olmaz dizisinin başrol oyuncusu olan Paro’yu sizlere tanıtacağız. Sensiz Olmaz dizisi Paro kimdir? Sensiz Olmaz dizisi Paro karakterine hayat veren oyuncumuzun adını, soyadını, dinini ve daha önceki yer aldığı yapımlarını anlataçağız.

Sensiz Olmaz dizisi Paro karakteri kimdir?

Sensiz Olmaz dizisinin başrol oyuncularından olan Paro karakteri, çocukluğunda anne ve babasını yitirmiş, çocuk yaşına rağmen pek çok acıya karşı tek başına savaşmış biridir. Paro, yaşadığı onca kötü şeye rağmen yaşama hep olumlu yönden bakan ve enerji dolu bir kişiliktir. Yakınındaki herkesi kendine özendiren ve sevgi dolu bir kişilik olan Paro’nun en büyük dileği de kendisini sevebilecek bir insanla tanışıp aile kurmaktır. Sonunda da Paro, Rudra ile tanışmış ve evlenmiştir.

Sanaya Irani kimdir?

37 yaşında olan başarılı oyuncu 17 Eylül 1983’de Hindistan’ın Mumbai kentinde doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2006 senesinde vizyona giren Fanaa adlı sinema filmiyle geçen ve filmdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu ertesi sene Kasamsh Se dizisinde kendini göstermiştir. Dansla da arası iyi olan Sanaya Irani, oyunculukla tanışmadan önce modellik yapmıştır. Yalnızca Hindistan’da değil diğer birçok ülkede de tanınan Sanaya Irani, daha önceden de oyunculuk eğitimleri almıştır. Sektöre girdiği ilk yıllarda, dizilerde yan rol olarak oyunculuk yapan ünlü oyuncunun başrol oynadığı ilk dizi ise Miley Jab Hum dizisidir. Güzel oyuncu bu dizideki başarılı performansıyla büyük ilgi görmüştür. Kariyerindeki asıl çıkışı Miley Jab Hum, Iss Pyaar Ko Hua Naam mu? ve Rangrasiya (Sensiz Olmaz) dizileri ile yakalayan başarılı oyuncu kamera karşısına en son 2019’da vizyona giren Nach Baliye 9 adalı sinema filmi ile geçmiştir.

Sanaya Irani yer aldığı bazı yapımlar

2008 Ksautii Zindagii Kay – Konuk Oyuncu

2008 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi – Konuk Oyuncu

2008 Kahaani Ghar Ghar Kii – Konuk Oyuncu

2008 Karam Apnaa Apnaa – Konuk Oyuncu

2008 Kumkum/Ek Pyara Sa Bandhan – Konuk Oyuncu

2008–2010 Miley Jab Hum Tum – Gunjan Bhushan

2008 Kaho Na Yaar Hai – Contestant

2009 Dill Mill Gayye – Gunjan Bhushan/Guest

2011–2012 Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon? – Khushi Kumari Gupta

2011 Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai – Konuk Oyuncu

2013 Bade Achhe Lagte Hain – Guest as Chhanchhan (Promote her show)

2013–2014 Rangrasiya – Parvati/Myrah Mehra

2014 Madhubala/Ek Ishq Ek Junoon – Konuk Oyuncu

2014 Balika Vadhu – Konuk Oyuncu

2015 Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon? Ek Jashn – Khushi Kumari Gupta

2016 Box Cricket League 2 – Konuk Oyuncu

2018 Vodka Shots – Keya Sharma

2018 Zindabad – Sara Sayed

Sanaya Irani dini nedir?

Sensiz Olmaz dizisinde canlandırdığı Paro karakteriyle birlikte dünyaca tanınan bir oyuncu olan Sanaya Irani, Hindistan’ın Mumbai kentinde doğmuştur. Hayatına Hindistan’da devam eden Hintli oyuncunun dini ise Hinduizm’dir.

Sanaya Irani resmi Instagram hesabı

Sanaya Irani sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanmaktadır. Resmi instagram hesabından, yer aldığı projelerle ve özel yaşamı ile ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan güzel oyuncunun instagramda 669 gönderisi ve 2,6 milyon takipçisi bulunmaktadır. Sanaya Irani’nin resmi instagram hesabı: @sanayairani

Sanaya Irani evli mi, eevgilisi var mı?

Hintli güzel oyuncu Sanaya Irani, kendi gibi hintli oyuncu olan Mohit Sehgal ile 25 Ocak 2016’da evlenmiştir. Yaklaşık 5 buçuk senedir mutlu bir evlilikleri olan çiftin henüz çocukları bulunmamaktadır.


Son Güncelleme: 01.06.2021 10:55
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Anahtar Kelimeler:
Sensiz OlmazDiziParo
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