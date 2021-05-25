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Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Sensiz Olmaz son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Sensiz Olmaz yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı izle ile heyecan 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Sensiz Olmaz yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 21:45
Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
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Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ile heyecan 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Sensiz Olmaz yeni bölüm fragmanı izle, Sensiz Olmaz 8.son bölüm merakla bekleniyor. Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı izle, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 21:15’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı

Sensiz Olmaz 8.bölüm canlı yayın 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sensiz Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Sensiz Olmaz bugün var mı, Sensiz Olmaz yeni bölümde ne olacak, Sensiz Olmaz son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sensiz Olmaz son bölüm özet

Yaşanan çatışmayı gören tek kişi Paro, Rudra’nın gözetimindedir. Paro’nun teyzesi ve Birpur halkı BSD Subaylarından korktukları için onu tanımadıklarını söyler. Kral Thakur, Paro’nun teyzesine yeğenini kurtarma sözü verir ancak Kral, Paro’nun kendisine gerçekleri söylemesini ister. Kral Paro’yu gerçekleri öğrendikten sonra kimseye anlatmaması için onu sorgu odasında öldürmesi için kiralık katil tutar. Katil Paro’yu tam öldürecekken bir sürpriz yaşanır.

Aldığı yaraların ardından kendine gelmeye çalışan Rudra, sorgu odasında yığılır. Paro sorgu odasında kötü şartlar nedeniyle hastanelik olmuştur. Paro’dan kurtulmayı kafaya koyan Kral, bu kez doktoru ayarlar ve onu öldürmesini söyler.

Kanal 7 Sensiz Olmaz yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız.

Sensiz Olmaz konusu ne?

Köylü kızı güzeller güzeli Parvati, ve Sınır Kuvvetleri Subayı Rudra birbirine büyük bir bağla aşık olmuştur.

Küçük yaşlarda annesinin onu terk edip gitmesinin ardından psikolojik olarak çöken Rudra mesleğine aşkla bağlı biridir. Katı kurallara sahip olan Rudra subay olarak çalışır. Kadın erkek ilişkilerine inanmayan, aşka kendisini kapatan Rudra’nın karşısında Parvati çıkınca her şey değişir.

Rudra’nın iş arkadaşı Paro ise güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan biridir. Paro Rudra’nın aksine aşka inanan hayata olumla bakan biridir. Anne ve babasını bir operasyonda kaybetmesine rağmen hayata kendisini kapamayan Paro bi gün seveceği insanı bulacağı ümidiyle yaşamaktadır.

Sensiz Olmaz oyuncuları kim?

Sanaya Irani,

Ashish Sharma,

Ankita Sharma,

Ananya Khare,

Sanjiv Jotangia,

Sanjiv Jotangia.

Sensiz Olmaz künye

Sensiz Olmaz dizisi 2013 yılında Hindistan’da çekilmiş ve 48 bölüm olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde Kanal 7 ekranlarından yayınlanan Sensiz Olmaz dizisinin orijinal adı Rangrasiya’dır. Sensiz Olmaz dizisinin yönetmenliğini Sidharth Sengupta üstlenmiştir.



Son Güncelleme: 25.05.2021 21:45
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