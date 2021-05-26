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Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranların yeni Hint dizisi Sensiz Olmaz 8.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sizi Sensiz Olmaz ilk bölümleriyle çok beğenildi. İzleyiciler Sensiz Olmaz yeni bölüm canlı izle, Sensiz Olmaz son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor. Sensiz Olmaz 8.bölüm izle olarak 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanacak.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:30
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının yeni Hint dizisi Sensiz Olmaz 8.yeni bölüm 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her günü yeni bölüm canlı yayın izle ile saat 21:15’de yayınlanan Sensiz Olmaz son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Sensiz Olmaz son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Sensiz Olmaz 8.bölüm özet

Yaşanan çatışmayı gören tek kişi Paro, Rudra’nın gözetimindedir. Paro’nun teyzesi ve Birpur halkı BSD Subaylarından korktukları için onu tanımadıklarını söyler. Kral Thakur, Paro’nun teyzesine yeğenini kurtarma sözü verir ancak Kral, Paro’nun kendisine gerçekleri söylemesini ister. Kral Paro’yu gerçekleri öğrendikten sonra kimseye anlatmaması için onu sorgu odasında öldürmesi için kiralık katil tutar. Katil Paro’yu tam öldürecekken bir sürpriz yaşanır.

Aldığı yaraların ardından kendine gelmeye çalışan Rudra, sorgu odasında yığılır. Paro sorgu odasında kötü şartlar nedeniyle hastanelik olmuştur. Paro’dan kurtulmayı kafaya koyan Kral, bu kez doktoru ayarlar ve onu öldürmesini söyler.

Sensiz Olmaz son bölüm özet

Paro, BSD Subaylarının kocasını öldürdükten sonra büyük bir şoka girer. Kral Thakur, eşine ve Birpur halkına yaşanan olayları anlatır ancak kervandaki silahları söylemez. BSD Subaylarının nedensiz olarak saldırdığını söyler. Silahların yakalanmasının ardından çıldıran Kral bunun hesabını Rudra’dan soracaktır. Kocasını öldürdüğü için Rudra’dan nefret eden Paro ise sorguda onun suçlamalarını dinledikten sonra kendisinin silah kaçakçılığıyla ilgisi olup olmadığını sorar. İkilinin arasında gerilim giderek artar.

Sensiz Olmaz 8.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Sensiz Olmaz konusu ne?

Köylü kızı güzeller güzeli Parvati, ve Sınır Kuvvetleri Subayı Rudra birbirine büyük bir bağla aşık olmuştur.

Küçük yaşlarda annesinin onu terk edip gitmesinin ardından psikolojik olarak çöken Rudra mesleğine aşkla bağlı biridir. Katı kurallara sahip olan Rudra subay olarak çalışır. Kadın erkek ilişkilerine inanmayan, aşka kendisini kapatan Rudra’nın karşısında Parvati çıkınca her şey değişir.

Rudra’nın iş arkadaşı Paro ise güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan biridir. Paro Rudra’nın aksine aşka inanan hayata olumla bakan biridir. Anne ve babasını bir operasyonda kaybetmesine rağmen hayata kendisini kapamayan Paro bi gün seveceği insanı bulacağı ümidiyle yaşamaktadır.

Sensiz Olmaz oyuncuları kim?

Sanaya Irani,

Ashish Sharma,

Ankita Sharma,

Ananya Khare,

Sanjiv Jotangia,

Sanjiv Jotangia.

Sensiz Olmaz künye

Sensiz Olmaz dizisi 2013 yılında Hindistan’da çekilmiş ve 48 bölüm olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde Kanal 7 ekranlarından yayınlanan Sensiz Olmaz dizisinin orijinal adı Rangrasiya’dır. Sensiz Olmaz dizisinin yönetmenliğini Sidharth Sengupta üstlenmiştir.

Sensiz Olmaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Sensiz Olmaz dizisi haftanın her günü yeni bölümleriyle yayınlanmaktadır. Sensiz Olmaz 8.bölümüyle 26 Mayıs Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarından saat 21:15’de yayınlanacak.


Son Güncelleme: 26.05.2021 20:30
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