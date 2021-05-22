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Sensiz Olmaz 5.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7

Sensiz Olmaz son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Sensiz Olmaz yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Sensiz Olmaz 5.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Sensiz Olmaz 5.bölüm fragmanı izle ile heyecan 23 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Sensiz Olmaz yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:45
Sensiz Olmaz 5.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
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Sensiz Olmaz 5.bölüm fragmanı ile heyecan 23 Mayıs 2021 Pazar günü kaldığı yerden devam edecek. Sensiz Olmaz yeni bölüm fragmanı izle, Sensiz Olmaz 5.son bölüm merakla bekleniyor. Sensiz Olmaz 5.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Sensiz Olmaz 5.bölüm fragmanı izle, 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 22:20’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Sensiz Olmaz 5.bölüm fragmanı

Sensiz Olmaz 5.bölüm canlı yayın 23 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Sensiz Olmaz 5.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sensiz Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Sensiz Olmaz bugün var mı, Sensiz Olmaz yeni bölümde ne olacak, Sensiz Olmaz son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sensiz Olmaz son bölüm özet

Paro, BSD Subaylarının kocasını öldürdükten sonra büyük bir şoka girer. Kral Thakur, eşine ve Birpur halkına yaşanan olayları anlatır ancak kervandaki silahları söylemez. BSD Subaylarının nedensiz olarak saldırdığını söyler. Silahların yakalanmasının ardından çıldıran Kral bunun hesabını Rudra’dan soracaktır. Kocasını öldürdüğü için Rudra’dan nefret eden Paro ise sorguda onun suçlamalarını dinledikten sonra kendisinin silah kaçakçılığıyla ilgisi olup olmadığını sorar. İkilinin arasında gerilim giderek artar.

Kanal 7 Sensiz Olmaz yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız.

Sensiz Olmaz konusu ne?

Köylü kızı güzeller güzeli Parvati, ve Sınır Kuvvetleri Subayı Rudra birbirine büyük bir bağla aşık olmuştur.

Küçük yaşlarda annesinin onu terk edip gitmesinin ardından psikolojik olarak çöken Rudra mesleğine aşkla bağlı biridir. Katı kurallara sahip olan Rudra subay olarak çalışır. Kadın erkek ilişkilerine inanmayan, aşka kendisini kapatan Rudra’nın karşısında Parvati çıkınca her şey değişir.

Rudra’nın iş arkadaşı Paro ise güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan biridir. Paro Rudra’nın aksine aşka inanan hayata olumla bakan biridir. Anne ve babasını bir operasyonda kaybetmesine rağmen hayata kendisini kapamayan Paro bi gün seveceği insanı bulacağı ümidiyle yaşamaktadır.

Sensiz Olmaz oyuncuları kim?

Sanaya Irani,

Ashish Sharma,

Ankita Sharma,

Ananya Khare,

Sanjiv Jotangia,

Sanjiv Jotangia.

Sensiz Olmaz künye

Sensiz Olmaz dizisi 2013 yılında Hindistan’da çekilmiş ve 48 bölüm olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde Kanal 7 ekranlarından yayınlanan Sensiz Olmaz dizisinin orijinal adı Rangrasiya’dır. Sensiz Olmaz dizisinin yönetmenliğini Sidharth Sengupta üstlenmiştir.



Son Güncelleme: 22.05.2021 22:45
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