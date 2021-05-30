Sensiz Olmaz 13.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

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Sensiz Olmaz 13.bölüm fragmanı izle, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 21:15’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Sensiz Olmaz 13.bölüm fragmanı

Sensiz Olmaz 13.bölüm canlı yayın 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Sensiz Olmaz 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sensiz Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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Sensiz Olmaz son bölüm özet

Rudra’yı düğün kafilesinde gören Laila ondan bu evlilik için intikam almak ister. Kral Thakur’un adamı Paro’yu gördüğünü arkadaşlarına söyler. Bunun ardından Paro’yu ortadan kaldırmak için plan yapılır. Mala eve geldiğinde Kral Thakur ona haber vermez ve gizlice nereye gittiğini öğrenir. Mala oğlu Rundra’nın yanından geldiğini söyler. Kral bu durumunun ardından Rudra’ın sınırda operasyon yaparak silah sevkiyatını bozan BSD Subayı olduğunu fark eder. Mohini törende yer alan hizmetçilerden birinin Kralın adamı olduğunu anlar. Adam, Mohini’ye Paro’nun Kral için önemli olduğunu söyler ve Mohini ile Sumer hemen Kral’ın önüne çıkar. Mohini Kraldan yeğeni Rudra ‘nın öldürülmesini ister. Aynı gün içinde iki kez Rudra’nın adını duyan Kral şaşırır.

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Sensiz Olmaz konusu ne?

Köylü kızı güzeller güzeli Parvati, ve Sınır Kuvvetleri Subayı Rudra birbirine büyük bir bağla aşık olmuştur.

Küçük yaşlarda annesinin onu terk edip gitmesinin ardından psikolojik olarak çöken Rudra mesleğine aşkla bağlı biridir. Katı kurallara sahip olan Rudra subay olarak çalışır. Kadın erkek ilişkilerine inanmayan, aşka kendisini kapatan Rudra’nın karşısında Parvati çıkınca her şey değişir.

Rudra’nın iş arkadaşı Paro ise güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan biridir. Paro Rudra’nın aksine aşka inanan hayata olumla bakan biridir. Anne ve babasını bir operasyonda kaybetmesine rağmen hayata kendisini kapamayan Paro bi gün seveceği insanı bulacağı ümidiyle yaşamaktadır.

Sensiz Olmaz oyuncuları kim?

Sanaya Irani,

Ashish Sharma,

Ankita Sharma,

Ananya Khare,

Sanjiv Jotangia,

Sanjiv Jotangia.

Sensiz Olmaz künye

Sensiz Olmaz dizisi 2013 yılında Hindistan’da çekilmiş ve 48 bölüm olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde Kanal 7 ekranlarından yayınlanan Sensiz Olmaz dizisinin orijinal adı Rangrasiya’dır. Sensiz Olmaz dizisinin yönetmenliğini Sidharth Sengupta üstlenmiştir.