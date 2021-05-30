Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının yeni Hint dizisi Sensiz Olmaz 12.yeni bölüm 30 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her günü yeni bölüm canlı yayın izle ile saat 21:15’de yayınlanan Sensiz Olmaz son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Sensiz Olmaz son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Sensiz Olmaz 12.bölüm özet

Rudra’yı düğün kafilesinde gören Laila ondan bu evlilik için intikam almak ister. Kral Thakur’un adamı Paro’yu gördüğünü arkadaşlarına söyler. Bunun ardından Paro’yu ortadan kaldırmak için plan yapılır. Mala eve geldiğinde Kral Thakur ona haber vermez ve gizlice nereye gittiğini öğrenir. Mala oğlu Rundra’nın yanından geldiğini söyler. Kral bu durumunun ardından Rudra’ın sınırda operasyon yaparak silah sevkiyatını bozan BSD Subayı olduğunu fark eder. Mohini törende yer alan hizmetçilerden birinin Kralın adamı olduğunu anlar. Adam, Mohini’ye Paro’nun Kral için önemli olduğunu söyler ve Mohini ile Sumer hemen Kral’ın önüne çıkar. Mohini Kraldan yeğeni Rudra ‘nın öldürülmesini ister. Aynı gün içinde iki kez Rudra’nın adını duyan Kral şaşırır.

Sensiz Olmaz son bölüm özet

Yaşanan çatışmayı gören tek kişi Paro, Rudra’nın gözetimindedir. Paro’nun teyzesi ve Birpur halkı BSD Subaylarından korktukları için onu tanımadıklarını söyler. Kral Thakur, Paro’nun teyzesine yeğenini kurtarma sözü verir ancak Kral, Paro’nun kendisine gerçekleri söylemesini ister. Kral Paro’yu gerçekleri öğrendikten sonra kimseye anlatmaması için onu sorgu odasında öldürmesi için kiralık katil tutar. Katil Paro’yu tam öldürecekken bir sürpriz yaşanır.

Aldığı yaraların ardından kendine gelmeye çalışan Rudra, sorgu odasında yığılır. Paro sorgu odasında kötü şartlar nedeniyle hastanelik olmuştur. Paro’dan kurtulmayı kafaya koyan Kral, bu kez doktoru ayarlar ve onu öldürmesini söyler.

Sensiz Olmaz 12.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Sensiz Olmaz konusu ne?

Köylü kızı güzeller güzeli Parvati, ve Sınır Kuvvetleri Subayı Rudra birbirine büyük bir bağla aşık olmuştur.

Küçük yaşlarda annesinin onu terk edip gitmesinin ardından psikolojik olarak çöken Rudra mesleğine aşkla bağlı biridir. Katı kurallara sahip olan Rudra subay olarak çalışır. Kadın erkek ilişkilerine inanmayan, aşka kendisini kapatan Rudra’nın karşısında Parvati çıkınca her şey değişir.

Sensiz Olmaz oyuncuları kim?

Rudra’nın iş arkadaşı Paro ise güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan biridir. Paro Rudra’nın aksine aşka inanan hayata olumla bakan biridir. Anne ve babasını bir operasyonda kaybetmesine rağmen hayata kendisini kapamayan Paro bi gün seveceği insanı bulacağı ümidiyle yaşamaktadır.

Sanaya Irani,

Ashish Sharma,

Ankita Sharma,

Ananya Khare,

Sanjiv Jotangia,

Sanjiv Jotangia.

Sensiz Olmaz künye

Sensiz Olmaz dizisi 2013 yılında Hindistan’da çekilmiş ve 48 bölüm olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde Kanal 7 ekranlarından yayınlanan Sensiz Olmaz dizisinin orijinal adı Rangrasiya’dır. Sensiz Olmaz dizisinin yönetmenliğini Sidharth Sengupta üstlenmiştir.

Sensiz Olmaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Sensiz Olmaz dizisi haftanın her günü yeni bölümleriyle yayınlanmaktadır. Sensiz Olmaz 12.bölümüyle 30 Mayıs Pazar günü Kanal 7 ekranlarından saat 21:15’de yayınlanacak.