Senkron dizi konusu ve oyuncuları

Oyunculuğu ile dillerde olan Özcan Deniz şimdi ise yönetmen koltuğuna oturarak sorumluluğu üstendi. Türk yapımı dizi Premium abonelerine özel 7 Nisan 2021 tarihinde Gain’de yayımlanarak ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Her bir bölümü 15 dakika süren dizi toplam da 6 bölümden oluşuyor. Bilim kurgu ve suç üzerine yazılmış bir dizi olarak seyircilere sunuldu. Merak konusu olan dizinin başrol kadrosu; Zeynep Tuğçe Bayat, Kuzey Deniz, Emre Akkuş ve Özcan Deniz gibi oyunculardan oluşan kadroda yönetmenlikte olduğu gibi senaristliği de Özcan Deniz üstlendi.

Senkron dizi konusu

Türk yapımı olan dizi, bir çiftin hayatında değişen sıra dışı olayları konu alıyor. Distopik bir evrende geçen senkron dizisi hiç ummadıkları bir zamanda paralel evrene geçiş yapan ikiliyi anlatıyor. İkilinin başından geçenler gerginliğe sebep oluyor. Gerçek hayatta da merak edilen varlığından habersiz olduğumuz paralel evren dizi de hakimiyetini alırken kafalarda soru işaretlerini arttırıyor. Çifti bu kadar ele alan paralel evren yoksa seyircileri daha da korkması için bir neden olabilir mi?

Senkron dizi oyuncuları