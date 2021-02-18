Seni Çok Bekledim Zahide ölüyor mu? Türkü Turan diziden ayrılıyor mu?

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlunun paylaştığı, yapımını Skala Yapım ve DNZ Film'in üstlendiği sevilen dizi Seni Çok Bekledim'de üzücü bir ayrılık yaşandı. Zahide karakterine hayat veren başarılı oyuncu Türkan Turan diziden ayrıldı. Yalnızca 3 bölüm dizide yer alan Zahide karakteri çok sevilmişti. Senaryo gereği kattan düşerek ölen Zahide karakterinin diziden ayrılışı sevenlerini bir hayli üzdü.

Türkan Turan diziden ayrılışını sosyal medyadan yayınladığı duygusal bir video ile ifade etti. Turan mesajında, "Aşkın en güzel halini içinde saklayan canım Zahidem.. Seni tanımak ne güzeldi.. Hoşçakal " ifadelerine yer verdi. Oyuncunun sevenleri, mesaja yanıt olarak üzüntülerini dile getirdi.

Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ'nun oturduğu dizinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor. Ayrıca dizide, İlhan Şen,Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Maka gibi birçok başarılı isim de yer alıyor.

Seni Çok Bekledim dizisi neyi anlatıyor?

Dizi, bir aşk hikayesini anlatıyor. Özcan Deniz'in canlandırdığı ana karakterlerden biri olan Kadir, depremde babasını kaybeden, annesi de başka biriyle evlenen, hayatın tüm zorluklarını tek başına üstlenmiş bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Ayliz karakteri ise güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir fotoğrafçı kadın karakter olarak karşımıza çıkıyor. Kadir ve Ayliz'in yolları bir yerde kesişiyor ve aralarında tutkulu bir aşk başlıyor.

Seni Çok Bekledim Hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

Seni Çok Bekledim, her Cuma akşamı saat 20:00'da Star TV'de ekrana geliyor.