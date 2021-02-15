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Seni Çok Bekledim Zahide öldü mü? Türkü Turan diziden ayrıldı mı?

Star TV'nin en yeni yapımlarından biri olan Seni Çok Bekledim dizisi şimdiden birçok izleyici kazanmış durumda. İyi oyuncu kadrosu ve iyi bir senaryoya sahip olan dizinin son bölümünde Zahide kaza geçirdi. Zahide'nin ölüp ölmediği merakla bekleniyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:43
Seni Çok Bekledim Zahide öldü mü? Türkü Turan diziden ayrıldı mı?
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Seni Çok Bekledim dizisinin 3. Bölümünde Zahide temizlik yapmaktadır. Erol, birden bire banyodan çıkınca Zahide bir anda panikler. O panik anında ayağı kayan Zahide, dengesini kaybederek balkondan düşer. Zahide’nin kocası Selahattin’in hayatı kararır. Üçüncü bölümün son sahnesinde yaşanan olayın sonucu henüz bilinmiyor. Dizinin 4. Bölümü yayınlandığın Zahide’ye tam olarak ne olduğu öğrenilebilecek.

 

Türkü Turan hakkında

Zahide karakterine hayat veren Türkü Turan, 1 Şubat 1985 senesinde Muğla’da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olarak üniversite eğitimini tamamlamıştır. Turan, 2007 senesinde yayınlanan ve büyük bir çoğunluğun severek izlediği Annem dizisinde rol almıştır. FOX TV’nin uzun süreli yapımlarından olan Çakıl Taşları’nda da yer almıştır. Turan’ın en bilindik rollerinden birisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Nihal karakteridir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 18:43
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Türkü TuranSeni çok BekledimZahideÖyle Bir Geçer Zaman Ki
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