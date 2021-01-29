Seni Çok Bekledim yeni bölümler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Star Tv'nin merak edilen dizisi Seni Çok Bekledim'in fragmanları yayınlandı. Seni Çok Bekledim fragmanı ardından seyirciler tarafından dizinin ne zaman yayınlanacağı konuşulmaya başlandı.2021 Seni Çok Bekledim dizisi hangi gün, hangi kanalda ile igili bilgiler haberimizde yer alıyor...

Pek çok kişi tarafından merak edilen Seni Çok Bekledim dizisi ilk bölüm yayın tarihini araştırdık. Fragmanı yayınlanan dizinin ardından dizinin hangi gün yayında olacağı soruları sorulmaya başlandı. Şimdiden hayran kitlesi oluşmaya başlayan dizinin ne zaman yayında olacağı merak edilen konular arasında.

İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini oynadığı Seni Çok Bekledim dizisi seyirciler tarafından dikkat çektti. Konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken dizinin hangi gün, hangi saat yayınlanacağı merak edildi. İşte Seni Çok Bekledim yayın tarihi...

Seni Çok Bekledim ne zaman yayınlanıyor?

Star Tv'ni yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in ilk bölüm yayın tarihi 29 Ocak 2021 günü olacak.