Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Seni Çok Bekledim dizisi her hafta Cuma günü saat 20.00’de Star TV’de yayınlanacak.

İlk bölümü ile izleyiciler karşısına çıkan dizinin konusu şu şekilde:

13 Mart 1992 Erzincan depreminde büyük zarar gören Eren ailesinin hayatını konu almaktadır. Başrolünde yer alan Özcan Deniz’in canlandırdığı Kadir Eren, 17 yaşında depremde öldü sanılarak bir sene boyunca ailesinden uzakta yaşamıştır. Bir sene sonra ailesini bulup onların yanına geçmiştir. Babasını kaybeden Kadir annesini bulduktan sonra onun başka biriyle evlendiğini öğrenir. Kadir hayata tutunmakta zorlanırken karşısına Ayliz çıkar. Babasından yadigar yüzük Kadir’in elinden düşer ve Ayliz’in ayağına yuvarlanır. İkili bu şekilde tanışır. O andan sonra sürekli karşılaşmaya başlarlar. Ayliz başka biriyle evlenmek üzere olduğu için kaçmaya çalışır.

Dizinin genel anlamda konusu Ayliz ve Kadir’in aşkının yanı sıra Kadir’in ailesinin içindeki sırlardır. Özcan Deniz Kadir’i canlandırırken, İrem Helvacıoğlu ise anne babasız büyümüz genç Ayliz’i canlandırmaktadır. Kadir ve Ayliz birbirlerinin hayatına girecek ve uzun yollardan geçecekler. Dizide Kadir’in ailesinin yanı sıra Ayliz’in ailesinin sırlarına da yer veriliyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturuyor. Başrollerinde ise İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz yer alıyor. Oyuncu kadrosunda, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar yer alıyor.