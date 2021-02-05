Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Seni Çok Bekledim dizisi her hafta Cuma günü saat 20.00’de Star TV’de yayınlanacak.
İlk bölümü ile izleyiciler karşısına çıkan dizinin konusu şu şekilde:
Dizinin genel anlamda konusu Ayliz ve Kadir’in aşkının yanı sıra Kadir’in ailesinin içindeki sırlardır. Özcan Deniz Kadir’i canlandırırken, İrem Helvacıoğlu ise anne babasız büyümüz genç Ayliz’i canlandırmaktadır. Kadir ve Ayliz birbirlerinin hayatına girecek ve uzun yollardan geçecekler. Dizide Kadir’in ailesinin yanı sıra Ayliz’in ailesinin sırlarına da yer veriliyor.
Dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturuyor. Başrollerinde ise İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz yer alıyor. Oyuncu kadrosunda, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar yer alıyor.