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Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, 12. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV’nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim her Cuma ekranlara gelirken bu hafta yayın akışında bulunmaması merak konusu oldu. Seni Çok Bekledim dizisinin 12. bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştıran izleyiciler için detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Nisan 2021 Cuma 17:02
Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, 12. bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Star TV’nin sevilen Seni Çok Bekledim dizisinin başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu bulunmaktadır. Sezona iddialı bir giriş yapan ama istediği reytinglere ulaşamayan Seni Çok Bekledim dizisi final yapmaya hazırlanmaktadır. 28 Nisan’da final yapacağı açıklanan Seni Çok Bekledim dizisinin 12. bölümü bu hafta yayınlanması beklenirken Star TV’nin yayın akışında yer almaması merak konusu oldu. 

Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam var mı?

Star TV’de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisinin 12. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Volkan Konak2ın sunumuyla ekranlara gelecek olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı Cuma akşamları yayınlanacağı için Seni Çok Bekledim dizisinin yayın günü değişmiştir. 

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Seni Çok Bekledim dizisinin resmi İnstagram hesabında yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü 21 Nisan akşamı ekranlara gelecektir. Yayın günü değişen Seni Çok Bekledim dizisinin günü değişirken, dizinin yeni bölümleri Çarşamba günleri saat 20:00’de yayınlanacaktır. 

Seni Çok Bekledim dizisinin konusu

Eren ailesi 3 Mart 1992 tarihinde büyük bir deprem sonucu dağılır. Kadir Eren 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına koyulurken gözlerini açar ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir ve annesi ise başka bir adamla evlenmiştir. Kadir hayata tutunamazken bir gün Ayliz’i görür ve o gün parmağından hiç çıkarmadığı babasının yüzüğü düşerek Ayliz’in ayağının dibine gelir. O andan itibaren hayat onları bir araya getirir ve her karşılaşmalarında Kadir, Ayliz’e yaklaşsa da Ayliz ürkmektedir çünkü Ayliz başka biri ile evlenmek üzeredir. İki ailenin de iç içe geçmiş kirli sırları ortaya çıkarken Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi merak konusu oldu. 

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosu

  • Özcan Deniz 
  • İrem Helvacıoğlu
  • Mustafa Uğurlu
  • Yıldız Kültür
  • Caner Şahin
  • İlhan Şen
  • Lila Gürmen
  • Ali İpin
  • Durul Bazan
  • Türkü Turan
  • Hakan Ummak
  • Sibel Şişman
  • Gürkan Güzeyhuz
  • Şehsuvar Aktaş
  • Mehmet Ulay
  • Selen Domaç
  • Nihan Büyükağaç
  • Damla Makar


Son Güncelleme: 16.04.2021 17:02
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Seni çok BekledimStar Tv12.Bölüm
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