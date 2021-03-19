Seni Çok Bekledim STAR TV yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Seni Çok Bekledim 8. bölüm canlı izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim 8.bölümüyle 19 Mart Cuma akşamı ekranlara geliyor. Her hafta Cuma akşamları ekranlara gelen dizi yeni sezonunun en dikkat çeken yapımlarından biri oldu.

Seni Çok Bekledim 8.bölüm fragmanı

Seni Çok Bekledim son bölümde ne oldu?

Son bölümde Selo tutuklandı ve Kadir Selo’nun oğlu Umut’u yanına aldı. Kadir, Ayliz’le birlikte Umut’u bu zor süreçte rahatlamaya çalıştı. Kadir Ayliz’e yapacağı sürprizle uğraşmaktadır. Ayliz bir anda kendisini boş bir evde bulur.

Ayliz her şeyden habersiz hayatını değiştirecek bir kararı verecektir. Cemal Erol’un ifadesini okur ve Selo’nun dışarı çıkamayacağını düşünür. Ancak Erol’un aklında farklı fikirler vardır. Songül ise kızının kendisinden sakladığı her şeyi öğrenir.

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