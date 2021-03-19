İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Seni Çok Bekledim STAR TV yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Seni Çok Bekledim 8. bölüm canlı izle

Seni Çok Bekledim Star TV yeni bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 19 Mart 2021 Cuma Seni Çok Bekledim 8.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 22:16
Seni Çok Bekledim STAR TV yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Seni Çok Bekledim 8. bölüm canlı izle
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim 8.bölümüyle 19 Mart Cuma akşamı ekranlara geliyor. Her hafta Cuma akşamları ekranlara gelen dizi yeni sezonunun en dikkat çeken yapımlarından biri oldu.

Seni Çok Bekledim 8.bölüm fragmanı

Seni Çok Bekledim son bölümde ne oldu?

Son bölümde Selo tutuklandı ve Kadir Selo’nun oğlu Umut’u yanına aldı. Kadir, Ayliz’le birlikte Umut’u bu zor süreçte rahatlamaya çalıştı. Kadir Ayliz’e yapacağı sürprizle uğraşmaktadır. Ayliz bir anda kendisini boş bir evde bulur.

Ayliz her şeyden habersiz hayatını değiştirecek bir kararı verecektir. Cemal Erol’un ifadesini okur ve Selo’nun dışarı çıkamayacağını düşünür. Ancak Erol’un aklında farklı fikirler vardır. Songül ise kızının kendisinden sakladığı her şeyi öğrenir.

Seni Çok Bekledim son bölüm izlemek için tıklayınız.

Seni Çok Bekledim 8.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 19.03.2021 22:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimStar TvCanlı İzleFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda TV8 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda 29. bölüm canlı izle
Kırmızı Oda TV8 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda 29. bölüm canlı izle
Doya Doya Moda All Star 6. Bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Doya Doya Moda All Star 6. Bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Seksenler 475. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti TRT1
Seksenler 475. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti TRT1
Yaralı Kalbim 43. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 43. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Seni Çok Bekledim Sibel diziden ayrıldı mı? Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Seni Çok Bekledim Sibel diziden ayrıldı mı? Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Konuşanlar Şölen Yamak kimdir? Şölen Yamak Instagram hesabı
Konuşanlar Şölen Yamak kimdir? Şölen Yamak Instagram hesabı

Popüler Haberler

WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor, çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Instagram akış yenilenmedi hatası
Kırmızı Oda TV8 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda 29. bölüm canlı izle
THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğin sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu?
Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gs 3 - 4 Çaykur Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Doya Doya Moda All Star 6. Bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? Sgk şahıs ödemeleri nasıl alınır?
Akrep izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Akrep dizisi reytingleri
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 19 Mart 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
TV'de 19 Mart 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda?
Güncel gümüş fiyatları 19 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2021 Mart Kyk yatmaya başladı mı?
hasta kabul sekreterliği kursu ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği ne yapar?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Esila Umut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
Yaralı Kalbim 43. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.