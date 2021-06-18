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Seni Çok Bekledim Songül kimdir? Selen Domaç biyografisi

18 Haziran 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Seni Çok Bekledim Songül kimdir? Selen Domaç biyografisi haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Haziran 18 Cuma günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 20:05
Seni Çok Bekledim Songül kimdir? Selen Domaç biyografisi
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Star Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin merak edilen oyuncularından biri de Songül karakterine hayat veren Selen Domaç oldu.

 

Dizide, İstanbul’a büyük hayallerle gelen bir anneyi canlandıran Domaç, eşine ve kızına bağlı bir karakterdir. Koca Koca Yalanlar, Yeter, Acayip Hikayaler gibi dizilerde yer alan Domaç, son olarak ise Seni Çok Bekledim dizisiyle ekran karşısına geçecek. 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Domaç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümden mezundur. Aynı zamanda tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve tiyatro bölümünde diksiyon eğitimleri vermiştir.

 


Son Güncelleme: 18.06.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvSeni çok BekledimDiziSelen Domaç
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