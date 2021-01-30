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Seni Çok Bekledim Şebo Kimdir? Sibel Şişman

Yeni yayın dönemine başlayan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu ve oyuncularıyla dikkat çekmeyi ilk bölümden başardı. Önemli oyuncuların yer aldığı dizi de Şebo karakteri ilgi uyandırmayı başardı. Peki, Şebo karakterini canlandıran Sibel Şişman kimdir? Haberin detaylarında.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:07
Seni Çok Bekledim Şebo Kimdir? Sibel Şişman
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Dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin ev arkadaşı olan Şebo, Ayliz’in hayatında her şeyi bilen kişidir.

Ayliz’in aşk hayatı hakkında her şeyi bilen Şebo’nun hayatında da Zaza kişisi vardır ve ikisini bir aşk beklemektedir.

Şebo karakterini canlandıran Sibel Şişman, Seni Çok Bekledim dizisinden önce Erkenci Kuş dizisinde yer almıştı.  22 Ekim 1992 yılında İstanbul’da doğan Şişman, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okudu. Şişman Farklı Desenler, Küçük Kıyamet, Yılanların Öcü, Yeter, Siyah İnci gibi yapımlarda yer aldığı gibi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:07
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Seni çok BekledimDiziŞeboAylizSibel Şişman
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